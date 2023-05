Tolosa Paz le quitó un programa millonario a La Cámpora y ahora lo manejará un hombre de su confianza

Es un acuerdo firmado entre el Gobierno y Naciones Unidas destinado al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre por USD 217.152.442. La ministra de Desarrollo Social lo sacó de la órbita de Laura Alonso para dárselo a Leonardo Moyano

“La Cámpora contra todos, o todos contra la Cámpora”. Así definió un Secretario de Estado la interna que se vive en el Frente de Todos. Esa situación parece tener su correlato en el Ministerio de Desarrollo Social. El viernes pasado, Victoria Tolosa Paz le quitó el manejo de un proyecto de USD 217.152.442 solventado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, destinado al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, a una funcionaria camporista en favor de otro funcionario de la cartera social de su confianza y que milita en su propio espacio político “Camino a la Victoria”.

La resolución “2023-854-APN-MDS” que determinó el cambio de área del “proyecto PNUD ARG/20/004 de Abordaje Comunitario en el marco del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre”, anunciado por Cancillería el 5 de diciembre de 2020 y que tiene una extensión de cinco años, fue firmada por Tolosa Paz el 5 de mayo.

Hasta ese día, el control y manejo de los fondos, con uso discrecional para desarrollar estrategias “del Programa de Abordaje Comunitario” y que está “centrada en el trabajo directo con organismos gubernamentales y organizaciones comunitarias que prestan servicios alimentarios regulares destinados a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad social”, según se describe en la documentación oficial, estaba en manos de la Secretaría de Inclusión Social, a cargo de la dirigente camporista Laura Valeria Alonso, licenciada en trabajo social, de estrecha relación con los dos principales referentes kirchneristas y de La Cámpora: el diputado nacional Máximo Kirchner y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

El multimillonario programa pasó a la Secretaría de Articulación de Política Social, cuyo titular es Leandro Moyano, un hombre de extrema confianza de Toloza Paz y militante de su espacio político “Camino a la Victoria”.

La resolución interna hubiese pasado desapercibida para gran parte de los trabajadores de la cartera social si no fuese porque la dos licenciadas que dependen de Alonso -la llaman “la buena” para diferenciarla de la ex diputada del PRO y ex titular de la Oficina Anticorrupción- no hubiesen enviado una nota interna que los propios dirigentes de La Cámpora le hicieron llegar a este medio.

El escrito reza: “Buenas tardes, Queremos informarles que a partir de la RS-2023-51186931-APN-MDS del día viernes 5/5 del corriente, La Sra Ministra de Desarrollo Social ha decidido transferir los recursos físicos y humanos, la gestión e implementación del Proyecto PNUD ARG-20/004,’ABORDAJE COMUNITARIO DEL PLAN NACIONAL ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE’, de la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL a la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA SOCIAL. No se nos ha informado y desconocemos cómo será la continuidad operativa y la modalidad de trabajo a partir de esta novedosa decisión. Por lo que, a todo evento, deberán remitirse al funcionario político de la Secretaría de Articulación de Políticas Sociales, el Sr Leonardo Moyano. Agradecemos a los y las trabajadores/as y a las organizaciones de la comunidad por estos años de trabajo conjunto”.

Es claro el tono de disconformidad, el sentido del mismo, y a quien está dirigido de manera respetuosa.

En su cuenta de Twitter, Victoria Colombo se presenta como “militante del proyecto nacional”, el cargo que desempeña en Desarrollo Social y repostea los últimos mensajes de CFK y Larroque contra la Corte Suprema de Justicia y la cautelares concedidas “contra el Peronismo en San Juan y Tucumán” y remata con uno propio que se suma la idea de Cristina Kirchner candidata: “Nos vemos el #25 M NÉSTOR, CRISTINA, PATRIA, DEMOCRACIA”.

Leonardo Moyano, el hombre a quien la ministra Victoria Tolosa Paz le cedió el manejo millonario de un programa de Naciones Unidas que desde 2020 administraba Laura Valeria Alonso, una dirigente de La Cámpora Leonardo Moyano, el hombre a quien la ministra Victoria Tolosa Paz le cedió el manejo millonario de un programa de Naciones Unidas que desde 2020 administraba Laura Valeria Alonso, una dirigente de La Cámpora

“Soy militante de La Cámpora, inicié mi militancia en la organización en el 2008, en el barrio de Barracas en la Villa 21-24, soy de la generación a la que Néstor y Cristina nos devolvió la confianza y la ganas de hacer política, con la intención de transformar la realidad. La militancia, forma parte de mi proyecto de vida y junto a mis compañeros, construimos en los barrios, convencidos de que este proyecto político le devolvió la esperanza al pueblo”, le respondió a InfoVeloz al ser consultada por su candidatura a comunera por la Comuna 4 porteña que abarca los barrios de La Boca, Barracas, Parque Patricios, Nueva Pompeya.

Laura Alonso, la jefa de ambas directoras y perdedora en el manejo del millonario subsidio de Naciones Unidas, invitó desde su red social al “kirchnerismo para preparar un acto masivo en la avenida 9 de Julio para impulsar al candidatura (presidencial) de CFK”.

Un alto funcionario del ministerio de Desarrollo Social, que no es afín a La Cámpora, sino albertistas, pero que observa los avatares de la principal cartera del gobierno, junto a Economía, describió ante Infobae la interna dentro de esa cartera de la siguiente manera: “Leo Moyano es en la práctica el viceministro y el funcionario más comprometido de la gestión. En Desarrollo Social empezó la interna de La Cámpora contra todos, o todos contra La Cámpora. Lo que le quitó Tolosa Paz a Laura Alonso era la principal caja de La Cámpora en el Ministerio y encima no quieren que se les controle donde derivan los fondos que deben ir a los comedores de todas las organizaciones sociales”. Dentro de su análisis, que intenta ser objetivo, explica: “La Cámpora quiere tener un ministerio dentro del ministerio. Pero eso también lo quiere Emilio Pérsico, el secretario de Desarrollo Social desde el Movimiento Evita”.

La resolución ministerial del 5 de mayo en la que la ministra Victoria Tolosa Paz decidió el cambio de secretaría de un millonario programa que hasta ahora administraba una funcionaria relacionada con La Cámpora La resolución ministerial del 5 de mayo en la que la ministra Victoria Tolosa Paz decidió el cambio de secretaría de un millonario programa que hasta ahora administraba una funcionaria relacionada con La Cámpora

El funcionario, de extrema confianza del Presidente, explica que la cartera social es “un ministerio loteado desde el primer día del gobierno de Alberto Fernández y ahora esas tensiones se expresan con fuerza”.

“A Laura Alonso le dejaron solo el manejo de la Tarjeta Alimentar que es algo meramente administrativo. Por ella no pasa un solo peso de ese programa ya que el dinero se deposita de manera directa en las tarjetas, de más de 1,4 millones personas y que reciben más de cuatro millones de personas. También es el de mayor trazabilidad porque el listado de los que reciben la Asignación Universal Por Hijo lo tiene y controla la ANSES”, graficó.

Leandro Moyano, el beneficiario por la resolución de Victoria Tolosa Paz es muy activo en las redes sociales. Por ejemplo, el 22 de abril escribió en su Facebook: “Gran jornada en el plenario de la militancia “Camino a la Victoria”. Acompañamos las definiciones de nuestra querida compañera @vtolosapaz y abrazamos la idea de sentar las bases de la reconstrucción del peronismo en cada una de las localidades de nuestro país. Celebramos lo recorrido, el esfuerzo y la dedicación. Celebramos la entrega, un orgullo para todxs los que venimos de abajo, para todxs lxs q militamos incansablemente. El futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. @caminoalavictoria, @genpatriotica. Hasta la Victoria, siempre”.

El origen del programa alimentario

El Decreto N° 108 declaró la Emergencia Alimentaria que fue prorrogado por Alberto Fernández, a través de el Que por el artículo 87 de la Ley de Presupuesto N° 27.701 hasta el 31 de diciembre de 2025, inclusive. Ante este “deber indelegable del Estado de atender la situación de emergencia alimentaria de los sectores de la población más afectados”, según las palabras del Jefe de Estado, por la Ley 25.724 se creó el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación con el “objetivo de favorecer la resignificación de la política alimentaria como Instrumento de realización y restitución de derechos sociales y promoción de la sociedad organizada, contemplando diferentes modalidades de intervención que permitan impulsar y afianzar acciones en cada lugar del territorio donde las necesidades sociales y principalmente alimentarias deban ser atendidas”.

«Se pretende la atención inmediata del hambre en la Argentina, impulsando acciones que, de forma urgente, atiendan la situación de inseguridad y soberanía alimentaria en la que se encuentra un importante sector de la población”, reconoce la ministra de Desarrollo Social en su resolución (AP Foto/Natacha Pisarenko) «Se pretende la atención inmediata del hambre en la Argentina, impulsando acciones que, de forma urgente, atiendan la situación de inseguridad y soberanía alimentaria en la que se encuentra un importante sector de la población”, reconoce la ministra de Desarrollo Social en su resolución (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Para Tolosa Paz, en ese orden de ideas, por el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus normas modificatorias y complementarias, es competencia de la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA SOCIAL de este Ministerio entender en el diseño de políticas de asistencia social a la población en situaciones de emergencias que se produzcan en el territorio nacional; entender en la definición e implementación de políticas y acciones destinadas a brindar asistencia directa frente a situaciones de riesgo y/o vulnerabilidad social; entender en la vinculación con entidades privadas y de la sociedad civil (…) se considera necesario transferir la gestión y ejecución del Proyecto PNUD ARG-20/004 -Revisión “A” y “B”- “ABORDAJE COMUNITARIO DEL PLAN NACIONAL ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE”, de la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL a la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, ambas pertenecientes a este MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN.

Por esa razón, entendió la funcionaria “corresponde transferir todo recurso entendiéndose incluidos los recursos tecnológicos y humanos, y dependencia de reporte de las autoridades del proyecto, con el fin de asegurar la obtención y concreción de los mismos, desde la SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL a la SECRETARÍA DE ARTICULACION DE POLITICA SOCIAL”.

Si la camporista Laura Alonso y sus colaboradoras no cumplieron sus expectativas Tolosa Paz no lo aclara; tampoco si solicitó una auditoria sobre el destino del dinero otorgado por el organismo internacional de La Cámpora como sugiere su entorno.

Sí, en cambio, en la resolución la ministra reconoce que: “Se pretende la atención inmediata del hambre en la Argentina, impulsando acciones que, de forma urgente, atiendan la situación de inseguridad y soberanía alimentaria en la que se encuentra un importante sector de la población”.

Desde 2020, fecha en que Santiago Cafiero anunció “el acuerdo a la planificación realizada (que) se espera que este proyecto ejecute en 5 años un presupuesto estimado en U$S 217.152.442″, no se estuvo ejecutando. Fuente: Infobae

