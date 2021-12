//Todos los clasificados a Copa Libertadores y Sudamericana: Cuándo arrancan los torneos

Con los seis conjuntos clasificados a la Copa Libertadores, en la jornada del sábado de la Liga Profesional se confirmaron los cupos para el otro certamen del fútbol sudamericano. La primera competencia internacional arranca en febrero.

La Liga Profesional vivió un sábado de súper acción con cinco partidos en simultáneo que definieron a los últimos dos boletos para la Copa Sudamericana del 2022. De cara a la próxima temporada, hay que destacar que el fútbol argentino ya tenía a sus seis clasificados para la Copa Libertadores y otros cuatro se habían asegurado previamente su presencia en el otro torneo internacional de envergadura en el continente.

En primer orden, a la Libertadores 2022 ya estaban clasificados Colón de Santa Fe (campeón de la última Copa de Liga), River Plate (campeón de la Liga Profesional), Vélez, Talleres de Córdoba y Estudiantes (por puntaje en la Tabla Anual). Luego del triunfo de Boca ante la T en la final de la Copa Argentina que se jugó en el estadio Madre de Ciudades, el Xeneize logró el pasaje directo al torneo como Argentina 3. Por ende, el Pincha de La Plata disputará el repechaje para intentar ingresar a la fase de grupos del máximo certamen de clubes en el continente.

En el caso de la Sudamericana, Defensa y Justicia, Lanús, Independiente y Banfield (subcampeón Copa Maradona) ya tenían su boleto para jugar la próxima edición. Durante esta fecha se definieron los dos lugares restantes: Unión se impuso en el clásico ante Colón y Racing venció como local a Godoy Cruz.

Clasificados a la Copa Libertadores 2022:

Fase de grupos:

Argentina 1: Colón de Santa Fe – Campeón de la Copa de la Liga 2021

Argentina 2: River Plate – Campeón del Torneo de la Liga 2021

Argentina 3: Boca Juniors – Campeón de la Copa Argentina 2019/2020

Argentina 4: Vélez Sarsfield – 1º de la Tabla Anual 2021 no campeón

Argentina 5: Talleres (C) – 2º de la Tabla Anual 2021 no campeón

Repechaje (2º fase previa):

Argentina 6: Estudiantes LP – 3º de la Tabla Anual 2021 no campeón

La 2º fase previa del repechaje de la Copa Libertadores arranca la semana del 23 de febrero, mientras que la fase de grupos arranca la semana del 6 de abril.

Clasificados a la Copa Sudamericana 2022:

Fase de grupos:

Argentina 1: Banfield – Ganador de la Zona Complementación Copa Diego Maradona

Argentina 2: Defensa y Justicia – 4º de la Tabla Anual 2021 no campeón

Argentina 3: Lanús – 5º de la Tabla Anual 2021 no campeón

Argentina 4: Independiente – 6º de la Tabla Anual 2021 no campeón

Argentina 5: Racing Club – 7º de la Tabla Anual 2021 no campeón

Argentina 6: Unión de Santa Fe – 8º de la Tabla Anual 2021 no campeón

La fase de grupos de la Copa Sudamericana arranca la semana del 6 de abril. Fuente: Super Deportivo

