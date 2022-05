«Todo lo hice honestamente, nunca me corrompí», dijo el Presidente

Sus dos primeros años de gestión

El presidente Alberto Fernández hizo una reflexión sobre sus primeros dos años y cinco meses de mandato, en la que resaltó que durante el tiempo que queda dejará todo de sí mismo por el bien del país.

«Lo que quede de mandato voy a dejar todo de mí. Seguramente acerté y me equivoqué muchas veces, pero lo hice honestamente. Nunca me corrompí», aseguró el jefe de Estado; y señaló que «no es delincuente» y evitó hablar de 2023.

«Algunos creen que la mejor sociedad es la que le quita derechos a quienes menos tienen. Nosotros creemos todo lo contrario: la mejor Argentina es la que otorga derechos», consideró el mandatario nacional.

Fernández repasó los principales temas de la gestión, como las retenciones y la inflación, y recordó lo difícil que fue la llegada de la pandemia al país en marzo de 2020.

«Siempre dije que si tengo un defecto como político es que siempre predomina la racionalidad sobre todas las cosas. A nadie le deseo gobernar un país en pandemia después de Macri y en medio de una guerra», agregó.

Y agregó: «Recuerdo las primeras charlas con Ginés (González García) para poner en marcha hospitales, para fabricar los respiradores automáticos que Argentina necesitaba. Hicimos todo ese esfuerzo y después apareció la vacuna».

«Argentina fue de los primeros países que empezaron a vacunar y de los que más inmunidad alcanzó con las vacunas», agregó el Presidente.

Sobre las retenciones

Fernández negó diferencias en el Gobierno por la suba de las retenciones, luego de las declaraciones que parecieron idas y vueltas entre él y el ministro de Agricultura, Julián Domínguez.

«Los dos dijimos lo mismo». El mandatario nacional se expresó de esta forma luego que el pasado viernes asegurara que las retenciones eran una forma de desacoplar los precios internacionales, por lo que se convertían en una herramienta contra la inflación, y horas después, Domínguez negara cambios en ese sentido.

«Las retenciones son derechos a la exportación y la Argentina los tuvo siempre, pero después de la crisis del 2008 se convirtió en un tema tabú del que no se puede hablar. Creo que las retenciones son una posible solución pero se niegan a discutirlo», enfatizó.

Fernández sostuvo: «Este tema de las derrotas épicas a mí no me convence. Me gustaría que pudiéramos dar un debate con la oposición porque es muy probable que los precios sigan subiendo y esto repercute en los salarios. Si no quieren retenciones, ¿Qué es lo que proponen?».

También se refirió a la inflación: «Entre el año 2003 y 2015, el salario real aumentó 19 por ciento. Desde el 2016 al 2019, el salario real cayó 20 puntos. Perdimos en 4 años lo que nos llevó 12. Recuperar eso en este contexto es un problema inmenso.

Nosotros estamos decididos a que los salarios le ganen a la inflación. Es un trabajo arduo en las condiciones de incertidumbre que el mundo ofrece. El mayor esfuerzo es mejorar los salarios».

«Yo le pongo todo el empeño en un país que tiene una historia muy dramática con respecto a la inflación. Esto no empezó conmigo, pero amo la política y creo que sirve para resolver los problemas y hacer más llevadera la vida de la gente», dijo el Alberto Fernández, a la vez que agregó: «Todos quisieron resolver el problema de los formadores de precios y la inflación. A mí me tocó el peor de los escenarios».

En el mismo sentido, el Presidente apuntó contra el empresariado argentino: «Hay un gran problema de solidaridad por parte de muchos sectores poderosos de la Argentina».

Sobre el tema de las paritarias, que dividió aguas entre los partidos que componen el Frente de Todos, expresó que está decido a trabajar por la recomposición del salario: «Nosotros estamos decididos a que el salario le gane a la inflación, por eso hemos abierto las paritarias. Pero es un trabajo arduo en las condiciones de incertidumbre actuales».

«Pensar que la culpa la tiene el salario de la gente es el problema de siempre, hay que pensar quiénes destruyeron los salarios. Es la lucha entre quienes creemos que el Estado debe estar presente y quiénes no. Acá el problema no es el costo laboral», sentenció el Presidente. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com