Tini Stoessel y Rodrigo De Paul compartieron su primera foto juntos

Luego de un show que ella realizó en Mendoza, el futbolista la felicitó en las redes y dejó en evidencia un apasionado beso. La primera foto «oficial» de la pareja del momento.

Es sabido que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya no se esconden. Lo que comenzó como un rumor terminó confirmándose y, aunque hay varias fotos y videos que dan cuenta de la relación sentimental, siempre fueron publicados por terceros. Ahora, el futbolista compartió por primera vez una imagen junto a su flamante novia.

Los rumores que relacionaban a la ex Violetta con el deportista comenzaron a mediados de 2021. Varias señales en las redes sociales levantaban las sospechas de sus fans. Las versiones de un romance eran cada vez más fuertes, sin embargo la confirmación por parte de ellos no llegaba.

Fue hace menos de 2 meses que la relación quedó más que blanqueada luego de que trascendieran unas imágenes en las que se veía al jugador de la Selección Argentina y a la intérprete de “La Triple T” caminando por Ibiza.

Desde ese momento Rodrigo y Tini dejaron de esconderse y comenzaron a intercambiar románticos mensajes y reacciones en las redes, donde los siguen millones de personas.

En la última semana, además, dieron otro paso. Es que De Paul cumplió años y lo festejó en un exclusivo restaurante de San Isidro. Por supuesto su flamante novia estuvo invitada y se los vio bailando muy acaramelados

Ahora decidieron seguir avanzando y fue el futbolista quien compartió la primera foto en Instagram, donde reúne casi 5 millones de followers. Los fanáticos de la parejita estallaron y la imagen se viralizó rápidamente.

Cabe mencionar que el ex de Camila Homs se encuentra en el país y aprovecha cada minuto que tiene para estar cerca de la cantante. Es por eso que decidió dejar a un lado sus asuntos personales y viajar junto a la artista a la provincia de Mendoza, donde ella tenía pautado un show por el Tini Tour 2022.

De Paul compartió la postal en una historia en la mencionada red social. En la imagen se ve a su novia dándole un apasionado beso mientras le agarra la cara. Además, acompañó la foto con un mensaje. “La rompiste”, escribió el deportista, refiriéndose a su performance en el escenario.

Vale recordar que hace unos días, después del cumpleaños de él, se viralizaron unas imágenes de la pareja a los besos. Fue la periodista Juariu quien las publicó en su cuenta y rápidamente la imágenes inundaron las redes.

Tini le dedicó una canción a su novio

La artista dio un show en Mendoza y su novio estuvo a un costado del escenario y muy pendiente de ella. La cantante sorprendió al mediocampista del Atlético de Madrid con un romántico gesto que tuvo delante de cientos de fanáticos.

Mientras interpretaba la canción «Acércate», Tini se acercó a De Paul y le cantó el estribillo del tema, dejando más que claro que es lo que siente por su pareja. “No sé qué pasa, no sé qué pasa. Se para el tiempo cada vez que tú me abrazas. No sé qué haces, pero me pasa. Mi corazón no te ha dejado de querer”, se la escucha cantar mientras mira al futbolista.

Estefi Berardi, panelista de LAM fue la encargada de compartir el video del momento en sus redes y enloqueció a los fans de la pareja. Fuente: Clarín

