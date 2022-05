Tini Stoessel se quebró frente al público al recordar la internación de su papá

La cantante se emocionó frente a su público: “Sé que le mandaron la energía más linda del mundo y les aseguro que todo eso llegó para que hoy esté acá mirándome nuevamente cantar. Te amo viejo, mucho”.

El regreso de Tini Stoessel a los escenarios de Buenos Aires fue muy esperado. En primer lugar, porque la artista tenía preparado un importante show para 2020, pero la pandemia la obligó a suspenderlo; por otro, porque cuando finalmente estaba todo dado para que se presentara a fines de marzo, decidió posponerlo por la salud de su papá. Y a dos meses del alta médica de Alejandro Stoessel, la cantante se presentó en el Hipódromo de Palermo y se emocionó al recordar el mal momento que atravesó su familia.

Con el productor mirándola desde la primera fila, la joven de 25 años agradeció los mensajes de apoyo que recibió durante los más de 20 días que el hombre estuvo hospitalizado. «A mi familia, a mis amigas, quiero agradecerles por haberme acompañado en el peor momento de mi vida. Y también a ustedes, porque sé que pidieron por papá, sé que le mandaron la energía más linda del mundo y les aseguro que todo eso llegó para que hoy esté acá mirándome nuevamente cantar. Te amo viejo, mucho», manifestó. Y al entonar la primera estrofa de Acércate, una balada de su último disco, no pudo contener las lágrimas.

TINI se emocionó mientras cantaba Acércate #TINITour pic.twitter.com/DG0UQEGpPt — TINI Data (@TINIData) May 23, 2022

Más allá de que venía de una seguidilla de shows, Mariana Muzlera, su madre, aclaró por qué la intérprete de La tiple T, Miénteme y Fresa se mostró tan conmovida en su presentación del domingo 22. «Pasa que hoy fueron todos los médicos de La Trinidad. Eran una banda, estaban todos», aclaró a través de su cuenta de Twitter.

Luego semanas complicadas, Tini no solo está feliz por la salud de su papá y por la posibilidad de volver a cantar en la Ciudad de Buenos Aires, sino que también se encuentra en un gran presente sentimental. Si bien no quiso hablar públicamente su romance con Rodrigo De Paul en las últimas entrevistas que dio, luego de que salieran a la luz las fotos de la escapada romántica que hicieron a Ibiza, el futbolista de la Selección Argentina comenzó a dejarle mensajes cariñosos en las redes. «Increíble», comentó, en referencia a los conciertos de su flamante novia. Y a diferencia de otras oportunidades, Tini esta vez respondió con emojis de corazones, danto a entender que la relación sigue afianzándose, a pesar de la distancia. Fuente. El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com