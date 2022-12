Tini Stoessel detalló qué fue lo que la enamoró de Rodrigo De Paul

La pareja del momento

“El amor por sus hijos, amigos, familia y la manera de ver la vida”, dijo Tini sobre qué la enamoró de Rodrigo De Paul. Además, contó que “es un tipo muy positivo”.

ini Stoessel y Rodrigo De Paul están viviendo en gran momento personal, y así lo demostraron durante el show que la artista brindó en el Hipódromo de Palermo. Horas antes de que la joven se presentara ante miles de fanáticos, accedió a darle una entrevista a Ángel de Brito y habló sobre su presente amoroso, sus planes a futuro y la salud de su papá.

Durante la entrevista, el conductor de LAM (América) no dudó en preguntarle sobre qué la había enamorado de De Paul. “Él es hermoso, es lo máximo. Una de las cosas que me enamoraron fue su manera de ver la vida, de no ponerle tanto peso a las cosas que no son importantes y la forma de cuidar a los que ama”, aseguró la joven. En ese sentido, agregó: “El amor que tiene por su familia, por sus hijos, por sus amigos de toda la vida. Es un tipo muy positivo. Yo siempre voy con el lado oscuro y él me dice que me estoy olvidando de lo importante. Es alguien que me levanta y me saca una sonrisa constantemente”.

Rodrigo De Paul se subió al escenario de Tini a cantar el Himno y levantó la copa para locura de los fans

El impotente show de Tini Stoessel cerró de una forma inesperada: convocó a Airbag a cantar el himno nacional argentino. Sin embargo, la sorpresa no terminó ahí. Mientras Patricio Sardelli tocaba los acordes, desde una plataforma subterránea subió al escenario, nada más ni nada menos, que Rodrigo de Paul con la camiseta argentina mientras sostenía con sus brazos en alto una copa.

En ese instante, el estadio estalló a gritos y emoción mientras se entonaba el himno. Visiblemente emocionados, cantaron las estrofas todos juntos arriba del escenario mientras el jugador de la Selección alzaba la copa. Una vez que terminó, Tini le cedió el micrófono a Rodrigo De Paul y él saludo al público: “Hola. Buenas noches, campeones del mundo”. Y continuó: “Muchas gracias por el amor, el cariño. Fue difícil pero creo que dejamos el país en lo más alto del mundo. Hicimos historia”.

Como si eso fuera poco, se animó a confesar frente a todos el vínculo que tiene con Tini: “Les voy a contar una historia porque quiero que entiendan por qué yo amo a esta mujer”, expresó. “Cuando fue el peor partido había mucha presión y muchos miedos. Ella se tomó un avión y vino a verme y vino a buscarme. Y cuando estábamos por jugar la final, ella priorizó estar acá para regalarles este show a todos ustedes y creo que ese fue el amor más grande que pudo haberles enseñado. La amo con todo mi corazón”, concluyó. Fuente: TN

