//Tiene 89 años y terminó la primaria siendo escolta: “No es un deshonor estudiar»

Gestos para destacar

Hilda Ramírez tiene 89 años y caminaba todos los días 20 cuadras entre ida y vuelta para finalizar sus estudios en la escuela primaria. “Me gusta mucho la escuela y estudiar. No es un deshonor aprender algo que no sabemos”

Hilda Ramírez, tiene 89 años, pero por su vitalidad no representa la edad que tiene. Ella es una mujer muy activa, todos los días caminaba diez cuadras para ir y diez cuadras para volver a su casa de la escuela de jóvenes y adultos Nº 114 «Hans C. Andersen», institución que posee sede en Viale y anexos en las localidades de Seguí y Tabossi.

La mujer sabe de esfuerzos y hace días finalizó la primaria siendo primera escolta de la bandera de Argentina.

“Siempre quise estudiar y nunca pude. Ahora de grande se me dio y pude terminar la primaria. Hubo un tiempo que tuve que dejar porque se enfermó mi esposo, pero por suerte pude retomar”, expresó.

De niña hizo sólo hasta segundo grado y aquel viejo sueño de poder concluir la escuela fue algo que había quedado pendiente hasta hoy. “Me gusta mucho la escuela y estudiar. Estoy muy agradecida con los profesores que me ayudaron un montón para poder terminar. Me parece que no es un deshonor estudiar a cualquier edad y aprender algo que no se sabía”, señaló.

La conocida frase: “Nunca es tarde para cumplir los sueños” sigue más vigente que nunca. Hilda, reflexionó y envió un mensaje a las personas que aún no terminaron sus estudios: “Les digo que se animen a estudiar, hoy en día son muchas posibilidades”, dijo. Seguidamente agregó: “cuando yo era chica no teníamos tantas oportunidades, no había tantas escuelas como ahora”.

Al finalizar, contó que “mi familia me apoyó siempre. Nos damos mucho amor y siempre estamos juntos”. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com