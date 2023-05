Tevez reveló por qué no aprendió inglés en su paso por la Premier

El ahora entrenador de fútbol, Carlos Tevez, contó los motivos de su no dominio del idioma, tras siete años en el fútbol inglés. «Tenía un problema cultural», expresó el ex delantero del Manchester United.

«Very difficult», fue la frase que recorrió el mundo y que se sigue usando hasta el día de hoy que, sin querer, patentó Carlos Tevez en 2009 al responder si se quedaba en Manchester United. El Apache, además de los Diablos Rojos, brilló en West Ham y Manchester City para lugar continuar su carrera. Años después reveló el motivo por el que no quiso aprender inglés.

«Tenía un problema cultural con los ingleses, yo no quería aprender inglés, quería que ellos aprendieran español», explicó en el programa Arriba Carajo, por DSports Radio. Y agregó: «Siempre hay un porque, tengo un tío que jugó en River, el único hincha de River de la familia, jugó en la reserva. Cuando estaba por dar el salto a primera, comenzó la Guerra de Malvinas, lo llama el ejército y no pudo jugar en primera».

Sobre este tema, Carlitos continuó: «Desde ese momento el queda mal y se hizo alcohólico, muy pegado a mi papá, él quedó muy mal después de Malvinas y él era muy pegado a mí? y a mí me quedó eso. Jugar siete años en Inglaterra lo tomé como un trabajo, pero no quería acomodarme a la cultura inglesa».

«Todo tiene un porqué, no era que a mí me gustaba dormir la siesta y no aprender el idioma, hay muy poca gente que conoce esta historia, pero hoy la puedo contar? es eso, vos querés hablar conmigo, bueno aprende castellano no voy a aprender inglés», cerró. Fuente: Super Deportivo

