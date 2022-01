//Tercera ola de Coronavirus: ¿es necesario seguir limpiando las superficies?

Ante el avance de Ómicron

Ya se declaró la circulación comunitaria de Ómicron y estudios señalan que pequeñas partículas del SARS-CoV-2 pueden permanecer en los ambientes cerrados por mucho tiempo. Cuáles son los objetos que deben mantenerse limpios.

Tras dos años de pandemia por coronavirus, seguramente usted recuerda las cuatro medidas principales de protección: ventilar los ambientes, mantener la distancia social (especialmente en lugares cerrados) y usar barbijo.

Además de estas medidas, muchos se preguntan, ¿es necesario limpiar las superficies?

Parte de la respuesta la brinda un estudio recientemente publicado, que se hizo el Estado de Michigan, en los Estados Unidos. Los científicos examinaron los ambientes de cuatro residencias para adultos mayores, en cada edificio, los investigadores analizaron distintas partes de los dormitorios donde habían estado internados los pacientes que había sufrido COVID-19. También tomaron muestras de los cuartos aledaños.

Para su sorpresa, los científicos detectaron que hasta 14 días después de la infección, alrededor del 28 a 30% de los objetos que se examinaron estaban contaminados con partículas del virus SARS-CoV-2. No se sabe exactamente cuál fue la carga viral encontrada para estimar el nivel de contagiosidad.

Estos resultados concuerdan con estudios anteriores que demostraron que en las superficies quedan partículas del virus, y si uno las puede evitar es mucho mejor.

¿Cuáles son las superficies que se debe tener más en cuenta para limpiar? La primera es el teclado y el mouse de la computadora, porque son una gran fuente de contaminación. En segundo lugar, y vaya paradoja, se debe limpiar el dispensador de alcohol, porque uno lo tocó con la mano sucia y luego se higieniza.

Después, se deben limpiar las sillas, el asiento del toilette y la tapa del inodoro. En el caso de pacientes que están en cama, la baranda de las camas hospitalarias, deben desinfectarse también. Por supuesto, se debe limpiar el teléfono celular, la superficie de los escritorios y finalmente el picaporte del baño y el resto de las puertas.

En conclusión, es ideal limpiar todos los elementos con los que una persona entre en contacto en su vida cotidiana, esta limpieza debe ser con agua y jabón, o alcohol o detergente, para eliminar las posibles partículas del coronavirus.

Entonces, así llegamos a las cinco recomendaciones clave para combatir al COVID-19:

-Lavarse las manos con frecuencia

-Mantener la distancia social

-Ventilar los ambientes

-Usar el barbijo

-Limpiar las superficies

Siempre hay que mantener el hábito de lavarse las manos con frecuencia, y si no se tiene jabón a mano, usar alcohol líquido o en gel.

En cuanto a que el lavado de manos sea efectivo, los especialistas recomiendan que todo el proceso debe durar al menos 20 segundos.

El jabón tiene un efecto químico, tiene materia grasa que genera la saponificación, esto significa que entre la grasa del jabón y el agua se generan una esferas llamadas micelas que tiene doble efecto: por un lado, rompen la estructura externa de gérmenes, y, por otro lado, engloban y encierran a los virus. Al enjuagarnos, “barremos” las sustancias patógenas.

La OMS recomienda el uso de alcohol en gel si no podemos lavarnos las manos. En muchas circunstancias no hay oportunidad de higienizarse con agua, o no hay acceso a agua potable o agua corriente. Fuente: Infobae

