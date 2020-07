//Tercer IFE: Adelantaron cómo seguirá el pago después de la AUH

Anses

Después que cobren los beneficiarios de la Asignación Universal, empezará otro cronograma de dos etapas para el tercer Ingreso Familiar de Emergencia. Qué pasa si la cuenta bancaria estaba cerrada y otras preguntas frecuentes

La titular de la Anses Fernanda Raverta contestó algunos interrogantes sobre el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el beneficio que implementó el Gobierno para mitigar el impacto del parate económico del coronavirus en los hogares.

El próximo cronograma

Además, adelantó: «En esta tercera fase incluimos un app que va a dar una respuesta más rápida y segura. Una vez que se liquide el IFE para los dos millones y medio de beneficiarios de la AUH, va a empezar otro cronograma de dos etapas de 10 hábiles donde las personas van a ir a cobrar ya sin turno». Esto sería después del 24 de agosto.

Cuenta cerrada

Ante la consulta de cómo proceder cuando el IFE se deposita en una cuenta cerrada por falta de uso, explicó que, cuando se llevó a cabo el proceso de bancarización para toda la población beneficiaria, algunos tenían una cuenta que hacía tiempo no usaban. Por eso, aunque desde la página de la Anses recibieron la validación para acceder al cobro, después tuvieron problemas al acercarse al cajero automático.

«Son pocos casos, casi todos se fueron resolviendo. Si aún está el problema, hay que sacar un turno en la entidad financiera que debe pagar el IFE, poner en funcionamiento la cuenta una única vez y ya se pueden retirar los 10 mil pesos«, aclaró Raverta.



Actualización de datos

Otra de las preguntas fue en relación a la desactualización de algunos datos personales que habrían afectado el acceso al beneficio. Sobre este punto, Raverta explicó: «Se inscribieron casi 14 millones de argentinos al IFE y no todos accedieron a la prestación porque justamente hubo cuestiones como, por ejemplo, que casi 1.900.000 personas tenían algún ingreso por un trabajo en relación de dependencia».



«Esta instrumentación de cruce de datos es algo que hicimos para poder asistir a quienes tenemos que hacerlo. En el medio puede haber pasado que las situaciones de los grupos familiares variaron: tal vez había un matrimonio donde alguno de los dos tenía un ingreso por alguna relación de dependencia y entonces fue rechazada la otra persona que no había acreditado un divorcio o una mudanza», señaló.



En este sentido, Raverta hizo hincapié en la importancia de mantener los datos personales actualizados. Ante la consulta de la posibilidad de corregir la base de datos, aclaró: «Este padrón de IFE se hizo entre marzo y abril y está cerrado. Por eso, cuando hicimos los tres cronogramas de pagos siempre avisamos que no había que volver a inscribirse, por lo tanto, la población asistida va a ser la misma en esta oportunidad por tercera vez».



Un beneficiario aseguró al canal TN que no pudo cobrar el IFE por ventanilla en el Banco Nación, ya que tuvo problemas a la hora de solicitar un turno. Sobre este caso, la titular de la Anses explicó que el nuevo cronograma de pagos contemplará la posibilidad de que quienes no hayan accedido al segundo tramo del beneficio puedan hacerlo en conjunto con el tercero.



Más problemas

Ante reiteradas consultas de personas que tuvieron problemas para cobrar el IFE pese a que desde la página de la Anses los aprobaron, Raverta indicó: «Deben ir a la oficina más cercana del organismo para poder cobrar. El dinero está liquidado, por lo tanto está en el banco. Es probable que tengan alguna dificultad o que haya que corregir la boca de pago».



Inscripción cerrada

Por último, ante la consulta de si existe la posibilidad de que se sumen nuevos beneficiarios al cronograma, teniendo en cuenta que muchas personas perdieron su principal fuente de trabajo desde el comienzo de la cuarentena, la titular del Anses reiteró: «Este IFE ya cerró la inscripción entre marzo y abril».



«Es muy difícil realizar una prestación tan dinámica como para ir incorporando nuevos beneficiarios, porque tenemos que ser precisos en la tarea de a quiénes vamos a asistir, tenemos que llegar a los que necesitan el ingreso. Tener una ventanilla abierta constantemente con situaciones nuevas dificulta la tarea para poder hacer inteligente la prestación», concluyó. Fuente: El Once

