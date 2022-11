Temperaturas extremas: qué precauciones tomar en bebés y niños

A las primerizas les recomendó que “a sus bebés les ofrezcan la teta sin horarios”. Y cuando el niño no demanda “y es de día, despertarlo y ofrecerle la teta”.

Contó que “existe un preconcepto” que indica que “los niños sufren más el frío que los adultos”. Destacó que “eso es cierto, cuando hace frío. Y cuando hace calor, sufren más el calor. Los bebitos no pueden autoabastecerse, no pueden decir que tienen frío o calor, por lo que queda al criterio de los padres, cuánto abrigo ponerles, solemos ponerles de más. Uno por cuestiones sociales no anda sin ropa por la calle, los chicos podrían andar sin ropa si la temperatura ambiente así lo amerita”.

Hay una causa física, explicó, ya que “tienen mucha superficie de piel en contacto con el ambiente y poca capa de grasa que lo aísla: sui hace frío se enfrían más rápido, pero si hace calor se calientan más rápido, y al no saber procurarse solos los alimentos y la hidratación, pueden tener algún tipo de complicaciones”.