TC Pick Up y TC Mouras: el cronograma para el fin de semana

Las categorías escuela de la ACTC, se presentan en diferentes circuitos este fin de semana. Las camionetas lo harán en Viedma, Río Negro, mientras que el TC Mouras se desempeñara en La Plata. Horarios y televisación.

La actividad de este fin de semana del TC Pick Up y TC Mouras tiene como novedad que las divisionales disputarán por primera vez sus carreras en circuitos diferentes. La categoría de camionetas -y su divisional menor- se presentarán en el autódromo de Viedma para disputar la 4ª fecha del certamen. En tanto que el TCM y el TCPM lo harán en La Plata en el marco de la 7ª fecha del año. Horarios de TV en vivo y cronograma en esta nota.

Como es habitual, las categorías escuela de la ACTC iniciaron la actividad el viernes a las 9:55 horas con los primeros entrenamientos y la segunda tanda para ambas divisionales. El sábado, en el autódromo platense, se realizará la última tanda desde las 10:05 horas.

En tanto que la acción del TC Pick Up y el TC Pista Pick Up comenzará el sábado a las 9:50. También habrá 2 ensayos para cada categoría antes de la clasificación. Habrá transmisión de TV en vivo de 11:00 12:00 por DeporTV y Motor Play (pago). Mientras que de 12:00 a 14:00 se podrá ver solo a través de la plataforma Motor Play.

De 13:30 a 14:00 horas se disputará la 7ª clasificación del año del TC Pista Mouras. A partir de las 15:30 se disputará la tanda cronometrada del TC Pick Up. A las 16:16 será el turno del TC Mouras. Mientras que la clasificación del TC Pista Pick Up comenzará a las 16:50 horas. Habrá transmisión en vivo de 15:00 a 17:00 por DeporTV y Motor Play. En tanto que de 17:00 a 18:00 se transmitirán las series del TC Pista Mouras, señaló SoloTC.

El domingo las series del TCM comenzarán a las 9:05 horas. Mientras que las del TC Pick Up serán desde las 9:55. El TC Pista Pick Up disputará la 1ª carrera del fin de semana desde las 12:05. Luego será el turno del TC Pista Mouras desde las 12:35. A las 13:15 se pondrá en marcha la carrera de TC Mouras. Y el TC Pick Up cerrará la acción desde las 13:50.

.

Horarios de TV en vivo

Sábado

11:00 a 12:00 ? DeporTV y Motor Play (pago)

12:00 a 14:00 ? Motor Play (pago)

15:00 a 17:00 ? DeporTV y Motor Play (pago)

17:00 a 18:00 ? Motor Play (pago)

Domingo

08:30 a 11:00 ? Motor Play (pago)

11:00 a 14:30 ? TV Pública y Motor Play (pago)

.

Cronograma ? TC Pick Up y TC Mouras

Sábado 13 de mayo

09:50 a 10:05 ? 1º entrenamiento TCPPU

10:05 a 10:25 ? 3º entrenamiento TCPM (Grupo A)

10:30 a 10:50 ? 3º entrenamiento TCPM (Grupo B)

10:55 a 11:15 ? 1º entrenamiento TCPU (Grupo B)

11:20 a 11:40 ? 1º entrenamiento TCPU (Grupo B)

11:45 a 12:00 ? 2º entrenamiento TCPPU

12:15 a 12:35 ? 3º entrenamiento TCM (Grupo A)

12:40 a 13:00 ? 3º entrenamiento TCM (Grupo B)

13:30 a 13:38 ? Clasificación TCPM (1º tercio)

13:41 a 13:49 ? Clasificación TCPM (2º tercio)

13:52 a 14:00 ? Clasificación TCPM (3º tercio)

15:30 a 15:38 ? Clasificación TCPU (4º cuarto)

15:41 a 15:49 ? Clasificación TCPU (1º cuarto)

15:52 a 16:00 ? Clasificación TCPU (2º cuarto)

16:03 a 16:11 ? Clasificación TCPU (3º cuarto)

16:16 a 16:24 ? Clasificación TCM (1º tercio)

16:27 a 16:35 ? Clasificación TCM (2º tercio)

16:38 a 16:46 ? Clasificación TCM (3º tercio)

16:50 a 16:58 ? Clasificación TCPPU

17:00 a 17:15 ? 1ª serie TCPM (5 vueltas)

17:20 a 17:35 ? 2ª serie TCPM (5 vueltas)

Domingo 14 de mayo

09:05 a 09:20 ? 1ª serie TCM (5 vueltas)

09:30 a 09:45 ? 2ª serie TCM (5 vueltas)

09:55 a 10:10 ? 1ª serie TCPU (5 vueltas)

10:15 a 10:30 ? 2ª serie TCPU (5 vueltas)

12:05 a 12:25 ? Final TCPPU (10 vueltas o 20 minutos)

12:35 a 13:05 ? Final TCPM (16 vueltas o 30 minutos)

13:15 a 13:45 ? Final TCM (18 vueltas o 30 minutos)

13:50 a 14:20 ? Final TCPU (18 vueltas o 30 minutos) Fuente: Super Deportivo

