TC: los números de Mariano Werner y su Ford tras la victoria en San Luis

El piloto entrerriano alcanzó su vigésimo triunfo en la máxima categoría del automovilismo nacional. Además, Mariano Werner pasó a ser el corredor más ganador en las instancias de la Copa de Oro del Turismo Carretera.

Mariano Werner (Ford) ganó en la 1ª fecha de la Copa de Oro que el Turismo Carretera disputó en el autódromo de San Luis. El vigente bicampeón de la «máxima» consiguió el triunfo habilitante y sacó nuevamente chapa de candidato al título 2022. Acá repasamos algunos números del entrerriano y de Ford.

20 son las victorias que alcanzó en 206 carreras disputadas en la categoría. Un resultado que le permitió alcanzar el puesto 17º en el historial de los más ganadores junto a Luis Rubén Di Palma. Quedó a 1 de Juan Manuel Bordeu y Eduardo Copello, y a 2 de Carlos Pairetti.

12 fechas pasaron para que vuelva a subir a lo más alto del podio en la «máxima». Su último triunfo había sido el 31 de octubre del 2021 en el autódromo de Viedma. Es el segundo al hilo que consigue en el «Rosendo Hernández».

7 veces ganó participando en la Copa de Oro. Es el más ganador en esta instancia. A su vez, es la primera que comienza ganando en el minitorneo.

26 pole position sumó en 204 clasificaciones, todas con Ford. Es el 14º circuito diferente en donde consigue el «1». Además tiene 52 series y un total de 50 podios.

12 años consecutivos acumula Werner con al menos 1 triunfo. Solamente no ganó en 2008 (en su torneo debut) y 2010 donde acumuló más puntos que nadie en la Copa de Oro pero no pudo ser campeón justamente por no cumplir el requisito reglamentario.

7 veces logró el entrerriano sumar todos los puntos en juego en una misma fecha al ganar la clasificación, serie y Final. Las anteriores fueron en Neuquén (2011), Junín (2013), Rafaela (2016), Toay (2019), San Nicolás y Viedma (2021).

9 carreras pasaron para que Ford vuelva a festejar en la «máxima». La anterior había sido de la mano de Juan Bautista De Benedictis en la apertura del torneo en Viedma.

9 años pasaron para que la marca del Óvalo arranque el minitorneo con un piloto en lo más alto del podio. La última vez había sido en 2013 con Diego Aventin. Ese año el Pumita logró su único título en la categoría.

Con la victoria en San Luis, Werner avanzó al 3º puesto de la Copa de Oro. El entrerriano quedó a 8,5 puntos de Agustín Canapino (Chevrolet). Fuente: Solo TC

