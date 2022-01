//¿Tarjeta de débito o crédito?: la mejor alternativa para compras en el exterior

Turismo 2022

Los gastos en moneda extranjera en el exterior suele ser un motivo de consulta recurrente por la complejidad de las normativas establecidas por el Banco Central. Si bien la opción más utilizada para hacer compras es la tarjeta de crédito, hay otra opción más sencilla.

Se trata de la utilización de tarjeta de débito que al igual que la tarjeta de crédito, se mantiene sin tope para hacer pagos de bienes y servicios en el extranjero, siempre que no lo haya definido la entidad financiera emisora del plástico.

Para utilizar las tarjetas de débito en el exterior no se necesita tener una caja de ahorro en dólares y quienes sólo tienen una cuenta en pesos, pueden emplear su tarjeta fuera del país para operar en moneda extranjera.

Si quienes se encuentran en el exterior tienen una cuenta en pesos y también una en dólares, vinculadas ambas a la misma tarjeta, tienen derecho a decidir en cuál de sus cuentas le harán los débitos, una elección que se puede hacer por home banking u otras vías que el banco ofrezca. Si la tarjeta debita el dinero de una caja de ahorro en pesos, se aplica el mismo criterio, pero cada dólar gastado se pesificará al tipo de cambio oficial más 65% de recargo ($178), del día en que se realizó la operación.

Por el momento las tarjetas de débito no tienen topes para estas operaciones y se toma dinero de una caja de ahorro en dólares, el viajero podrá consumir bienes y servicios en moneda extranjera hasta que se le agoten los fondos.

Las tarjetas de débito se pueden usar también para retirar moneda extranjera en cajeros del exterior, pero hay que tener en cuenta que si los fondos se debitan de una caja de ahorro en dólares, los viajeros pueden sacar efectivo por el equivalente a todo lo que tengan depositado en la cuenta. El tope de retiro será lo que quede del cupo de u$s200 mensuales. El tope vigente es de u$s50 en los países limítrofes y de u$s200 en el resto del mundo. Lo que se debe tener en cuenta es que estas operaciones son préstamos, por los que deberá pagar intereses y comisiones.

Antes de realizar un viaje en el que se presupone que utilizarán las tarjetas es importante avisar sobre los países de destino y las fechas de partida y regreso, desde el home banking o el sitio web oficial de las tarjetas. También es útil pedirle al banco emisor que aumente los límites de la tarjeta de crédito, y ajustar los topes de compra y extracción de la de débito según lo que se pueda llegar a necesitar durante la estadía.

¿Qué datos hay que tener en cuenta si abonamos con crédito?

Desde fines de noviembre el Banco Central (BCRA) prohibió las cuotas para el financiamiento de pasajes y pagos en el extranjero, todos los gastos que se realicen con la tarjeta de crédito figurarán en dólares y deberán cancelarse en su próximo vencimiento al valor del tipo de cambio del banco el día del cierre.

Si se opta por utilizar la tarjeta de débito, el ahorrista estará fijando la cotización al tipo de cambio vigente al día en que efectuó la compra (al dólar más barato del mercado, $178).

Si los gastos con tarjeta de crédito en el exterior son muy elevados para abonar en un solo pago, se recomienda pagar el total en dólares ya que el costo de refinanciación aplica una tasa máxima del 43% nominal total para deudas de hasta $200.000. Si se abona el total en dólares, no aplica el impuesto del 65%.

En el caso de no disponer de dólares o no se quiera «echar mano» a los ahorros, se puede pagar en pesos con el recargo del 65% con la posibilidad de realizar el trámite de reintegro del 35% a través de la AFIP. Fuente: Ámbito

