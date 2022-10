Tamara Báez sobre Wanda Nara y L-Gante: “Lo busca desde que estábamos juntos”

“Sé que lo busca desde que estábamos juntos”, aseguró la expareja de L-Gante en relación al vínculo que mantiene el padre de su hija con la empresaria.

En un momento de alta exposición mediática y sin límite aparente, L-Gante acumula varios frentes de batalla. El más importante lo sostiene con su expareja Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica. El cantante y la influencer se separaron en malos términos y ahora están en medio de una batalla judicial y la joven denunció al artista por violencia familiar, económica, patrimonial, acoso, amenazas y hostigamiento.

De hecho, Tamara arrojó más leña al fuego con una fuerte revelación. Todo ocurrió en Argenzuela (C5N), donde dialogaron con ella y su abogado Juan Pablo Merlo. Ante la consulta del conductor Jorge Rial sobre si la separación era definitiva, no dudó en responder afirmativamente. “Yo no quiero saber más nada. Estuve esperando un año para tener una familia unida como lo planeamos y ya está. El duelo lo pasé durante la relación”, replicó de manera tajante.

Durante la entrevista, Tamara negó que los problemas en la relación se hayan originado a partir del nacimiento de Jamaica, hace poco más de un año. “Cuando nació la bebé estábamos bien, pero después cambiaron las cosas. Aparecieron videos y eso me hacía muy mal. El lo negaba, volvíamos, hasta que dije basta”, afirmó.

En cambio, coincidió con la consulta de Damián Rojo sobre aquellos que comparaban la actitud de Wanda con ella con la que había tenido la China Suárez con la rubia que derivó en su separación de Icardi. “Sé que lo busca desde que estábamos juntos, porque él mismo me mostraba ‘me reaccionó esto, me reaccionó otro’”, aseguró la influencer. Pero eso no fue todo. “Me decía ‘la vi en persona y no es lo que parece’. Entonces yo no dudaba ni un poco”, señaló, dando a entender que su entonces pareja no se mostraba interesado en Wanda.

Mientras tanto, la empresaria viajó de sorpresa a Punta del Este en compañía de su hermana Zaira y su estilita y mano derecha Kennys Palacios y una amiga. La mediática terminó de grabar ¿Quién es la Máscara?, el programa conducido por Natalia Oreiro que este jueves se despide de la pantalla de Telefe. Pero, en lugar de partir con destino a Estambul, dónde la esperan sus cinco hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, de su relación con Maxi López, y Francesca e Isabella, de su pareja con el actual jugador del Galatasaray de Turquía, sorprendió a sus seguidores con su destino en las playas del país vecino. Fuente: Teleshow

