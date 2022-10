Tablets gratis y créditos de $300 mil: cómo acceder a los beneficios de Anses

Un beneficio de Anses a través de dos programas busca que los jubilados accedan a la tecnología. El plan Mi Compu es un programa que permite comprar notebooks con créditos sin interés específicos del Banco Nación de hasta 300 mil pesos.La iniciativa consta de un sistema de financiación y da la posibilidad de comprar a través de un plan de pagos de hasta 40 cuotas.

Según informaron, la entrega de equipos es sin cargo en todo el país y las cuotas se descuentan del haber jubilatorio o pensión. El solicitante va a poder realizar una cancelación anticipada de las mismas.

Los jubilados y pensionados de Anses pueden solicitar el crédito ingresando en: www.bna.com.ar/Personas/SolicitarProducto/MiCompuJubi . Tienen que llenar un formulario con sus datos personales y seleccionar en qué sucursal cercana a su domicilio desean efectuar el trámite.

Requisitos para acceder al plan Mi Compu

Cobrar haberes a través de la ANSES.

Estar vinculado al Banco de la Nación Argentina a través del Código de descuento en haberes.

DNI y fotocopia del mismo.

Clave Única de Identificación Laboral (CUIL), reconocida por ANSES.

Últimos dos recibos de cobro de jubilación o pensión.

El valor de las cuotas, no podrán superar el 30% de los ingresos netos del solicitante.

Los modelos disponibles

Notebook EXO Smart MCF-CN49/L37/T37

Notebook EXO Smart CN35/L37/T37

Notebook EXO SmartPro Q3-S3/XQ3

PC EXO Ready Triton D90 (Sin monitor)

All In One EXO Style C2-A88/X5-S5485

Tablet EXO WAVE I101

Tablets gratis

El otro beneficio es a través del programa Conectando con Vos, del Enacom. Los jubilados y pensionados podrán recibir las tablets gratis. La iniciativa busca promover la integración, el desarrollo social y la inserción mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones.

En principio van a entregarse 140 mil dispositivos. Esa cantidad puede ampliarse hasta un 35% según cómo se desarrolle el programa, que tiene previsto terminar para abril del 2023. En ese sentido, los dispositivos serán distribuidos por el Enacom en distintos municipios según a la cantidad de solicitudes.

Las personas beneficiarias del programa Conectar Igualdad van a tener que realizar la implementación a través del Ministerio de Educación de la Nación. Para más información, clic acá.

Quiénes pueden acceder al programa Conectando con Vos

Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asignación por Embarazo

Jubilados y pensionados

Monotributistas

Trabajadores en relación de dependencia

Beneficiarios de Becas Progresar

Personas que reciban el Seguro de Desempleo Fuente: El Once