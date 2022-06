Susana Giménez protagonizó un nuevo blooper en las redes: esta vez publicó una foto desde el baño

Como le ha sucedido en otras oportunidades, la diva volvió a cometer un error y posteó una imagen que no quería hacer pública.

Apenas unos minutos bastaron para que Susana Giménez revolucionara las redes sociales. La diva tiene tres millones de seguidores en Instagram, con quienes suele compartir fotos de su vida privada y de su rutina diaria. Pero sobre todo de sus distintos proyectos laborales como por ejemplo el próximo: volverá al teatro con Piel de Judas en Punta del Este, producida por Gustavo Yankelevich.

Sin embargo, en esta oportunidad, la diva no realizó ninguna publicación sobre la obra y tampoco sobre alguna acción comercial como ha hecho en otras ocasiones. O de los días de rodaje con Sebastián Yatra durante el paso del cantante colombiano por Buenos Aires, para la pantalla de Paramount+.

Esta vez, le tomó una foto a un dentífrico de una marca internacional que no se consigue en la Argentina –y cuyo valor en Estados Unidos es de 18 dólares- y la subió por error. En la imagen que compartió sin querer en sus Historias de Instagram, se nota que la caja del producto está apoyada sobre la mesada de mármol de su baño. Además, se logran visualizar sus piernas y los zapatos que Susana lleva puestos. La foto que Susana Giménez subió por error en su Instagram

Inmediatamente, la foto se viralizó durante los minutos que estuvo publicada hasta que los allegados de la diva se comunicaron con ella para avisarle que había cometido un error y el posteo fue eliminado. En tanto, no decidió expresarse al respecto: ni para hacerlo en tono de humor, como ha sucedido otras veces, ni para contar a quién quería enviarle en verdad dicha imagen.

No es la primera vez que le pasa algo similar a Susana. En diciembre de 2017 -apenas dos meses después de haber abierto su cuenta de Instagram- posteó una selfie a cara lavada y que no había tenido intención de tomarse en ese momento y mucho menos de publicarla: se trató de una imagen en la que salió con el rostro cortado en el plano, mirando para abajo, como si estuviera manipulando el celular y se hubiera disparado la cámara sin que ella se diera cuenta. El día anterior, pero en Twitter, también había escrito un mensaje que no quería que se hiciera público. Se trataba de una simple respuesta: “No”, se leyó en la red social en la que casi 200 mil seguidores.

Al año siguiente, en 2018, otra vez volvió a equivocarse en Instagram. Sin intención -y sin saber cómo hacerlo- transmitió en vivo y quedó registrada una conversación en la que criticó a algunos famosos luego de una transmisión de los premios Martín Fierro.

“Tinelli no es querido”, le dijo por ese entonces un hombre con el que mantenía la charla. “No, no es querido -respondió Susana-. Salió segundo con Mirtha con 15 puntos. Yo tenía 41″. En ese entonces, el video fue rápidamente borrado de la red social. Susana le había entregado a Mirtha un reconocimiento por los 50 años de su programa en la ceremonia de los Martín Fierro: “Ella es la número uno. Inteligente, sagaz, simpática, incisiva, una mujer brillante, de una lucidez absoluta. Yo, que la conozco bien, puedo decir que ninguna persona se le parece”.

En julio 2020, durante la cuarentena del coronavirus, la diva volvió a cometer un nuevo error en sus redes sociales al compartir una foto que en verdad quería enviarle a su asistente Inés Hernández. Fuente: Infobae

