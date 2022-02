Suman ocho internados en Rosario por consumir cocaína supuestamente envenenada

Provincia de Santa Fe

Al menos ocho personas permanecían hoy internadas tras haber consumido cocaína presuntamente adulterada en las ciudades santafesinas de Rosario y Villa Gobernador Gálvez, mientras las autoridades detuvieron a un sospechoso e investigan si hay relación entre este caso y el que causó 24 muertes y más de 80 intoxicaciones en el conurbano bonaerense.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, dijo este mediodía en conferencia de prensa que «son ocho los internados, de los cuales hay uno solo intubado».

«Hay un hecho en común y es que todos consumieron cocaína con un corte. Hoy se está analizando con qué fue cortada esa droga en función de lo que pasó en Buenos Aires», indicó el funcionario santafesino.

Según Lagna, existen elementos que hacen «suponer que puede llegar a tener una relación» con lo ocurrido la semana pasada en varios partidos del oeste y noroeste del conurbano bonaerense.

El ministro señaló que se le dio intervención a la justicia federal y que a partir de los «testimonios de muchas personas» se realizaron allanamientos «en la misma zona sur» de Rosario donde se detuvo a una sospechoso, a la vez que se secuestraron «ocho envoltorios de supuestamente cocaína que inmediatamente se envió a Buenos Aires para hacer los cotejos de rigor y ver si se trata de la misma sustancia».

«Seguimos investigando. Ojalá se corte en ocho, pero no descarto que pueda haber otros casos» de internación, dijo.

Junto al ministro Lagna estuvo presente el secretario de Justicia de la provincia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, quien hizo hincapié en que «el narcotráfico es un tema nacional», al tiempo que señaló que de momento no es posible afirmar ni negar que la misma droga adulterada en Buenos Aires haya causado estas ocho internaciones en Rosario.

Por su parte, el subsecretario de Investigación Criminal de Santa Fe, Andrés Rolandelli, advirtió este mediodía que, de acuerdo con los datos suministrados por los médicos, «aparentemente, la sustancia podría haber tenido un estupefaciente depresor, siendo que la cocaína es un estupefaciente que estimula».

«La mezcla entre un depresor y un estimulante genera cuadros que pueden derivar en un paro respiratorio. (Por los síntomas de los pacientes) Se podría suponer que estamos en presencia de un depresor», sostuvo.

Rolandelli aclaró que «si eso implica que la cocaína estaba adulterada o se consumió otra cosa» no se podrá saber «hasta no tener los análisis toxicológicos de la sustancia que se recabó en los allanamientos y lo que quedó cuando llegaron los pacientes». Fuente: El Once

