//Sueldos y bono de hasta $5.000 para jubilados: Anses definió el cronograma

El pago de la suma a jubilados

La ANSES informa el cronograma de pago del bono de 5000 pesos junto a los haberes de agosto para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas que perciban hasta dos haberes mínimos. El cronograma.

En el marco del Decreto 481/2021 publicado ayer en el Boletín Oficial, la ANSES informa el cronograma de pago del bono de 5000 pesos junto a los haberes de agosto para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas que perciban hasta dos haberes mínimos.

Según terminación de documento, las Pensiones No Contributivas (PNC) cobrarán el bono del 2 al 6 de agosto; los y las titulares de jubilaciones y pensiones que no superen la suma de 25.923 pesos, del 9 al 23, y quienes la superen, del 24 al 30.

Para las personas que tengan ingresos de hasta dos haberes mínimos (46.129,40 pesos), el bono será de 5000 pesos; para las que perciben entre 46.129,41 y 51.129,39 pesos, será el equivalente hasta alcanzar este último monto. Fuente: El Once

El cronograma queda definido de la siguiente manera:

