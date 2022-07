Subas generalizadas de los granos en Chicago por segunda ronda consecutiva

La soja, el maíz y el trigo

La suba de la soja y el maíz, se sustentó en informes que anticipan inconvenientes climáticos para los cultivos en EE.UU. Mientras que el trigo subió por las dudas que persisten respecto a la reactivación de las exportaciones ucranianas.

Las cotizaciones de los granos cerraron hoy nuevamente con ganancias en el mercado de Chicago, en una jornada en la que los principales soportes de la suba de la soja y el maíz se sustentaron en informes que anticipan inconvenientes climáticos para los cultivos en Estados Unidos, mientras que el trigo subió por las dudas que persisten respecto a una supuesta reactivación de las exportaciones ucranianas.

De esta forma, el contrato de agosto de la oleaginosa escaló 4,05% (US$ 21,96) hasta los US$ 563,19 la tonelada, mientras que la posición septiembre aumentó 3,22% (US$ 16,08) para concluir la jornada a US$ 514,32 la tonelada.

Los fundamentos de las mejoras radicaron en pronósticos de un clima cálido en el Medio Oeste estadounidense para el mes de agosto, un período clave para el desarrollo del cultivo.

«Asimismo, los precios se vieron apuntalados luego de que el USDA calificara la condición de los cultivos 2% por debajo de la semana previa y 1% por debajo de lo esperado por el mercado», destacó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Sus subproductos acompañaron la tendencia positiva, con un avance de la harina de soja del 5,56% (US$ 27,45) hasta los US$ 520,72 la tonelada, y una mejora en el aceite del 0,68% (US$ 9,04) para concluir la jornada a US$ 1.332,01 la tonelada.

Por su parte, el maíz aumentó 2,93% (US$ 6,69) y se posicionó en US$ 235,03 la tonelada, debido al informe del USDA en donde se indicó que la condición de los cultivos se ubica por debajo de lo esperado por el mercado.

«Además, el clima cálido y seco en el Medio Oeste estadounidense durante la polinización crucial del maíz, brindó un mayor impulso alcista a los precios», señaló la BCR.

Por el último, el trigo subió 4,38% (US$ 12,40) y cerró las operaciones en US$ 295,33 la tonelada.

«El cereal parece continuar variando al ritmo de los vaivenes de las negociaciones ruso-ucranianas. Si bien el Kremlin dijo que los ataques con misiles rusos del sábado en Odesa fueron sobre objetivos militares y no afectarían las exportaciones de granos, persisten las preocupaciones en torno a la oferta del cereal, lo que presionó los precios al alza», consideró la BCR.

Además, la Unión Europea decidió renovar las sanciones contra Rusia por seis meses más, hasta finales de enero de 2023, lo que tendió a recrudecer las subas. Fuente: El Once

