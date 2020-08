//Subas de naftas: Afirman que no se achicó la brecha precios con Buenos Aires

Incremento cercanos 4,5%

«La nafta súper tiene un 9,7% de diferencia con respecto a CABA, es decir unos cinco pesos por litro», dijo el empresario Alejandro Di Palma. Negó que con el aumento de hoy se haya reducido la diferencia.

El empresario Alejandro Di Palma, responsable de una de las estaciones de servicio Shell de la capital entrerriana, indicó que hubo un incremento de «entre el 4,5 y el 5,3 por ciento» en el valor de los combustibles y afirmó que «el precio relativo no ha variado» en cuanto a la diferencia entre Buenos Aires y las provincias.

En declaraciones, manifestó que «la nafta súper tiene un 9,7 por ciento de diferencia con respecto a CABA, es decir unos cinco pesos por litro».

Expresó que para la diferencia «se alejan problemas logísticos», pero ejemplificó que sin embargo, las principales marcas de gaseosas tienen los mismos precios en todo el país. «Falta una política federal», opinó al respecto.

«No llegamos al 50 por ciento de las ventas y esto no va a mejorar nuestra situación, sino todo lo contrario», opinó. Y consideró «un exceso» los controles para sacar los vehículos de la calle, «lo que tiene su correlato en la situación económica. El tipo que no se mueve, no compra». Fuente: El Once

