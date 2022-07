Stratta: «Un Estado presente es el que diseña políticas para el desarrollo y el crecimiento»

Lo dijo al llevar adelante una amplia jornada de trabajo en la localidad de Larroque, la cual incluyó entrega de aportes, adjudicaciones y cesión de terrenos, además de la visita al cuartel de bomberos y a un centro educativo.

En la localidad de Larroque, departamento Gualeguaychú, la vicegobernadora Laura Stratta compartió una amplia jornada de trabajo junto al intendente Leonardo Hassell, el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, y el senador departamental Jorge Maradey, la diputada Mariana Farfán, además de intendentes de localidades vecinas y autoridades de los Gobiernos locales de la zona.

En el Polideportivo Municipal, se realizó un acto en el cual se entregaron aportes y se procedió a formalizar la entrega de los lotes del Área Industrial, a 12 adjudicatarios en el marco de la Ordenanza 381/2006, priorizando las actividades productivas, más un lote de manera gratuita para la Asociación Bomberos Voluntarios de Larroque. Asimismo, se hizo lo propio con las siete personas adjudicadas por el Programa «Mi tierra, mi casa», de lotes del Banco de Tierras Municipal.

· Políticas públicas y articulación con el sector privado

La vicegobernadora Laura Stratta, tras agradecer la calidez del recibimiento al intendente Leonardo Hassell, destacó «su apuesta fuerte a generar políticas públicas que le permiten a todos crecer y desarrollarse».

En ese sentido, manifestó: «A mí me pone muy contenta llegar a Larroque a una actividad de estas característica que muestra un municipio comprometido y presente con el desarrollo, porque nosotros compartimos esa visión: creemos en que los Estados deben ser ordenados, creemos en el Estado que hace las cosas bien, y que garantice derechos», resaltó.

«En este caso hoy estamos entregando lotes y parcelas para que vecinos puedan construir su casa y puedan tener su techo propio y ahí el Estado lo que está haciendo es garantizar derechos; y está también entregando lotes para que las empresas y las y los emprendedores, puedan también trabajar en un espacio en función del crecimiento, para que puedan trabajar y también generar trabajo genuino», acotó.

«Cuando uno habla del Estado presente habla de un Estado que diseña políticas que permiten construir desarrollo local y tener más oportunidades en la tierra donde se nace, se cría, se educa», enfatizó tras mencionar el pedido del gobernador Gustavo Bordet de «recorrer el territorio» para «acompañar las prioridades que nos marcan las y los Intendentes».

Stratta resaltó además el valor de la articulación pública – privada «porque se necesita acuerdo también con las empresas para poder consolidar el parque industrial», le dijo al intendente Hassell para luego poner de relieve la «política de Estado» que fue sancionada por «unanimidad» en el Concejo Deliberante local, dando lugar a la creación del Programa «Mi Tierra, Mi Casa».

«Es muy importante en los tiempos que corren encontrar madurez, sensatez, porque necesitamos de verdad todos tirar para el mismo lado para construir una mejor sociedad», remarcó la también presidenta del Senado entrerriano.

Por otro lado, se hizo eco de los dichos del intendente Hassell y expresó: «Cuando uno asume tiene muchos sueños y desafíos, y tiene que poder trabajar para que se cumplan». En tanto, dirigiéndose a las y los vecinos presentes, señaló: «Muchas veces los desafíos de ustedes, son los desafíos que tenemos nosotros. Por eso hoy compartimos la felicidad con quienes concretan su lote en el parque industrial, con quienes tienen hoy su lote para construir su vivienda digna o cuando inauguramos una ruta, porque se trata de eso: de concretar sueños comunes, de trabajar por el bienestar general y lograr la felicidad de nuestro pueblo».

· Trabajo en conjunto y consensuado

A su turno, el intendente Leonardo Hassell valoró la presencia de la vicegobernadora Stratta, del ministro Bahillo y legisladores provinciales.

«El sector productivo industrial es uno de los eslabones principales de Larroque, por sus características tiene una diversidad y un potencial enorme», destacó el jefe comunal remarcando su ubicación estratégica «lo que nos hace ver el futuro que tiene nuestra región y es, desde el Estado, donde debemos tomar las medidas adecuadas y con la mayor previsibilidad posible».

Al hablar del programa «Mi tierra, mi casa», explicó que al crear el Banco Municipal de Tierras, se abrió una instancia para vender terrenos a quienes cumplían ciertos requisitos. «Una política firme que posibilitó otorgar terrenos para el IAPV, programas nacionales, instituciones y también para construir cinco módulos habitacionales como estamos haciendo con fondos propios», indicó Hassell. Y agregó: «Sabemos que hay mucho por hacer y desde esta gestión no nos vamos a detener, por eso estamos eternamente agradecidos al gobierno provincial, a la vicegobernadora, al ministro, a nuestros legisladores, porque estamos dando pasos importantes para el crecimiento de Larroque», expresó en su discurso.

· Bahillo: «Demanda de trabajo tienen todos los sectores de nuestra provincia»

«Los desafíos que nos plantea el sector privado: de crecimiento, desarrollo, financiamiento, nuevos mercados, oportunidades, es realmente muy motivante. Hoy la agenda del Ministerio tiene que ver con los sectores productivos que nos demandan herramientas y políticas públicas para seguir creciendo», subrayó el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo.

Destacó que «hoy, trabajo y demanda de trabajo tienen todos los sectores de nuestra provincia: Nos demandan los mercados, nos dan oportunidades, acompañamos a emprendimientos, las misiones comerciales que la semana que viene tenemos una en San Pablo con el gobernador, no sólo son para empresas grandes también son para pequeñas, medianas y en este caso para emprendedores. Porque ese es el rol del Estado, acompañar y generar las condiciones y en ese sentido venimos trabajando», manifestó.

Asimismo, hizo notar que «desde el Gobierno provincial se han priorizado cuatro zonas productivas a las cuales debemos mejorar su conectividad a internet, una de ellas fue la ruta 51 en el trayecto de Larroque a Urdinarrain ya que al garantizar la conectividad vial, viene necesariamente un desarrollo productivo, y más en una zona productiva tan diversa».

· Recorridas

Como parte de la agenda, Stratta, junto al intendente y las demás autoridades visitaron el cuartel de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Larroque. Allí hicieron entrega del decreto que adjudica la cesión de un predio en el área industrial local para que la organización tenga allí un anexo a modo de complemento del cuartel, una decisión que se tomó «con el consentimiento de todos los integrantes del HCD», destacó el titular del Ejecutivo de Larroque. En ese marco, la Vicegobernadora comprometió su acompañamiento a Bomberos respecto de otras acciones necesarias para seguir adelante con el desarrollo de su actividad.

Posteriormente, recorrieron las obras en marcha para la nueva Escuela de Educación Técnica N°4 Pablo Broese donde dialogaron con Néstor Bonella rector y Marianella De San, la secretaria.

A continuación, visitaron el Centro Educativo de Estudios Superior Municipal, donde las autoridades interiorizaron a Stratta sobre becas, oferta educativa y medidas municipales definidas para promover la formación educativa a nivel local; y luego recorrieron el Anexo Municipal donde la Vicegobernadora entregó un aporte para la adquisición de equipamiento.

· Otras presencias

Acompañaron la jornada de trabajo los intendentes de Aldea San Antonio, Mauro Díaz Chaves; de Enrique Carbó, Rodolfo Romero; de Galarza, Fabián Menescardi; ediles y funcionarios locales, junto a beneficiarios y público en general. Fuente: APFDigital

