//Stratta participó de un encuentro de vicegobernadoras argentinas para poner en común temas de agenda política y de gestión

Encuentro de las vices de seis provincias argentinas

Laura Stratta, compartió un espacio de encuentro virtual con sus pares de las provincias de Buenos Aires, Verónica Magario; de Santa Fe, Alejandra Rodenas; de La Rioja, María Florencia López; de Chaco, Analía Rach Quiroga; y Tierra del Fuego, Mónica Urquiza.

Organizado por la Vicegobernación y el Senado de Catamarca, encabezados por el vicegobernador Rubén Dusso; se realizó el encuentro virtual del ciclo #Conectadas: mujeres, política y COVID-19, con el objeto de generar un espacio de intercambio y encuentro que constituye una Liga de Vicegobernadoras. En este contexto, cada una de las vicegobenadoras expuso sobre los proyectos y gestiones realizadas en materia de género; sobre el contexto de pandemia actual, y también los desafíos por delante.

Stratta celebró la iniciativa “de generar un espacio de encuentro, reflexión y debate para poner estos temas en agenda. Si algo no ha dejado este contexto es la importancia y la necesidad de poder tejer redes, estrechar vínculos, y compartir la experiencia de poder cuidarnos entre todos y todas”, expresó.

Sobre este contexto actual de pandemia, sostuvo que “hay un Estado presente, un Estado promotor, activo, dinámico. Un Estado que pone el cuerpo, que pone la cara y que y que da respuestas”. Y agregó: “Si hay algo que nos atraviesa hoy es esta necesidad de tener este Estado y de estrechar vínculos. Desde esa convicción hemos transitado la gestión, estos meses que han sido difíciles y duros, para cada uno de los argentinos y argentinas”.

En otro tramo de la charla, Stratta contó que es la primera vicegobernadora de Entre Ríos, destacó la decisión del gobernador Gustavo Bordet de constituir una fórmula con equidad y un gabinete provincial con paridad de género. “Celebro que haya tenido esta mirada que haya podido comprender esta demanda histórica que veníamos llevando adelante las mujeres de mayor participación de mayor protagonismo y nos convocó a trabajar en el marco de la gestión”, valoró.

Y continuó: “Soy la primera vicegobernadora, a pesar de jactarnos de ser una provincia de avanzada, es la primera vez que sea una mujer a éste a este lugar. Nosotros en Entre Ríos, por una decisión política, tenemos Concejos Deliberantes con equidad de género, que es el resultado de una ley, una lucha que llevaron adelante muchas mujeres, pero no tenemos paridad en la Legislatura, en esto somos una de las provincias más atrasadas”. Igualmente puntualizó: “Venimos construyendo con las compañeras, a lo largo y ancho de la provincia, los consensos necesarios para presentar una ley que pueda ser de avanzada”.

En tal sentido, recordó que en la gestión pasada el gobernador Bordet envió a la Legislatura un proyecto a reforma política que incluía también la equidad de género y que finalmente no prosperó. “Así que lo vamos a trabajar en el marco de una ley específica que nos permita avanzar”, dijo la vicegobernadora.

Observatorio

Seguidamente, detalló la creación del Observatorio de Género y Derechos Humanos. “Nos parecía muy importante poder construir desde la Vicegobernación una mirada y una búsqueda permanente de la equidad y la igualdad”, indicó. Luego aclaró: “Tenemos que hablar no solamente de igualdad de género en la participación política sino también de igualdad y equidad en la sociedad”.

Red para la Igualdad

Stratta les contó a sus pares que durante esta semana lanzó la Red por la Igualdad “donde no solamente convocamos a las mujeres de la política, en este caso como primera instancia lo hicimos con concejalas, intendentas, legisladoras provinciales y nacionales: sino que también queremos convocar a las mujeres de la sociedad civil: a la mujer empresaria, trabajadora y a la mujer de los sindicatos”. Y añadió: “Nosotros creemos y queremos que la búsqueda de la igualdad, que el marco normativo que nos amplíe derecho no sea únicamente una tarea de la política, sino que sea una convocatoria desde la política a todas las mujeres, de las disidencias y de todas las identidades. Por eso no parecía importante hablar de la igualdad, convocando desde la política pero todas las mujeres”.

Al respecto, se refirió al Artículo 17 de la Constitución de Entre Ríos, reformada en el 2008. “Consagra y adopta el principio de equidad de género en todos los ámbitos, asegura la igualdad real de oportunidades y de trato para mujeres y varones en el pleno y efectivo ejercicio de los derechos y en el acceso a los diferentes estamentos del Estado provincial, municipal y comunal”.

Dijo que ese artículo “ establece y sostiene la equidad de género en la representación política y partidaria y en la conformación de candidaturas con posibilidad de resultar electas; promueve el acceso efectivo de la mujer a todos los niveles de participación, representación, decisión y conducción de las organizaciones de la sociedad civil; reconoce el valor social del trabajo en el ámbito del hogar; impulsa diseñar una política para prevenir en forma continua todo tipo de violencia; y dispone acciones positivas para corregir cualquier desigualdad de género”.

Ley Micaela

Seguidamente, al exponer las acciones de su gestión, mencionó la Ley Micaela. “Micaela nos interpela de una manera muy pero muy especial, nosotros adherimos a la ley pero hicimos algunas consideraciones que tenían que ver con la realidad de nuestra provincia, lo trabajamos con la familia de Micaela. Y algo que me parece importante compartir con ustedes, porque también marca esta mirada en la construcción de la integralidad desde el Estado, es que planteamos la capacitación de la ley Micaela a los tres poderes del Estado”.

Recordó: “A la primera capacitación la hicimos con Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. En el marco de este proceso fue tener a las máximas autoridades de los tres poderes del Estado dispuestos a abrir la mirada y a tomar otras decisiones al interior de las instituciones que representan. En este aspecto, en este proceso fuimos todos juntos haciéndonos cargo justamente de la necesidad de estos procesos de cambio que son tan necesarios. Aquí también hace poco tiempo atrás hubo un femicidio que nos golpeó a los entrerrianos y a las entrerrianas, particularmente a quienes tenemos responsabilidades de gobierno”, apuntó.

Régimen de prevención y erradicación de la violencia por razones de género

Luego, Stratta habló sobre el nuevo Régimen de prevención y erradicación de la violencia por razones de género. “Tenemos una provincia que tiene un territorio que necesita una ley que pueda dar cuenta de sus particularidades, que pueda pensar también en otro sistema de Justicia más humanizada, que pueda pensar en la multiplicidad de mujeres y diversidades, y en las particularidades que también tiene nuestro territorio. Nosotros siempre decimos las leyes tienden a pensar en la mujer de ciudad y por ahí no piensan en la mujer en el campo, en juntas de gobierno o en las islas, que son mujeres distintas a las de las ciudades”.

Y añadió: “Estamos promoviendo un nuevo Régimen entrerriano que pueda dar cuenta las particularidades nuestro territorio, de una justicia humanizada y también las particularidades de las mujeres y las violencias que hoy existen y que nos atraviesan”, añadió en relación al proyecto de ley que en los próximos días ingresará a la Legislatura provincial.

Ampliación de Derechos

En uno de los tramos finales de la charla, Stratta expresó: “Yo formo parte de un movimiento político que es rico en conquistas sociales y en ampliación de derechos, Evita y Cristina encarnan esta posibilidad real y efectiva de ampliar derechos y conquistas sociales”.

Y añadió: “Nosotros como representantes de gobierno tenemos esa tarea, en la búsqueda incesante de igualdad de construcción, de equidad y de justicia social; que tienen que ser en norte en cada una de nuestras acciones”, remarcó.

Finalmente, al cierre del encuentro, Stratta recordó las palabras de Rita Segato: ‘El modo patriarcal de hacer política ha sido el del vínculo con las cosas; una política en clave femenina implica priorizar los vínculos, partiendo de los últimos para llegar a todos, recuperando la política para cuidarnos, politizar aquello que el patriarcado encerró en cada una de las casas, hacer públicas las desigualdades y revertirlas’. De eso se trata lo que hacemos, el camino que transitamos. Fue un placer inmenso escucharlas, aprendo de cada una de ustedes y celebro la creación de la red como un ámbito no solo para encontrarnos, sino para sentar posiciones que nos permitan construir una argentina mejor. Fuente: PrensaVicegobernación

