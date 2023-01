“Soy un cornudo más”, dijo marido de participante del Hotel de los Famosos 2

Infidelidad

Las imágenes del hecho todavía no salieron al aire, sin embargo se filtró la información sobre un romance entre Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi.

En las últimas horas se filtró un escándalo que se verá próximamente en el Hotel de los Famosos 2. La ex bañera de los programas de Marley, Delfina Gerez Bosco, le habría sido infiel a su esposo, Fernando Beni, dentro del hotel con Martín Coggi. Esta información fue revelada por Estefi Berardi en Mañanísima.

Frente a los rumores, el esposo de la conductora decidió romper el silencio y hablar a los medios. “Él sigue siendo el marido. Lo que dice puntualmente es que estaban en crisis, pero no tenían nada definido. Me dijo ‘supuestamente veníamos mal, pero de ahí a exponerse así en cámara y que el nene lo pueda ver, me parece demasiado’”, señaló Ángel de Brito en LAM.

“En fin, un cornudo más en la viña del señor, pero tranqui. La que es del medio es ella, que haga su vida. Yo quiero cuidar a mi hijo, nada más. Nosotros somos grandes”, dijo Beni en un mensaje de texto hacia el conductor de LAM.

Además, días previos a revelar la infidelidad, Estefi había asegurado que Delfina estaba separada de su marido y la conductora la enfrentó por eso. “Yo dije que se había separado, pero me la crucé en un pasillo y ella me frenó y me dijo ‘no estoy separada’. Estaba indignada”, explicó Berardi.

Las imágenes de la infidelidad todavía no salieron al aire debido a que el reality show que conducen Carolina “Pampita” Ardohain y el “Chino” Leunis es grabado y hasta ya se filmó la final. Sin embargo, se filtran detalles de lo que sucederá en los próximos episodios.

Según destacó Berardi, la persona que se encargó de filtrar el romance entre Delfina y el hijo del ex boxeador Juan Martín «Látigo» Coggi fue Tamara Bella, la conductora de Canal 26. “Tamara Bella me dijo: ‘Delfina es mi amiga y él es mi ex. Y cuando yo estaba mal con él, me decía: ‘Separate, separate’. ¡Ahora, se está comiendo a mi ex y es mi amiga!’”, reveló la panelista.

Delfina, que ya no se encuentra dentro del Hotel, respondió a los rumores. “Salí del Hotel hace nada y sabrás que no podemos hablar de lo grabado, pero básicamente entré separada y así sigo: separada”, explicó y apuntó contra Beni: “No es del medio y es lógico que cuando le escriben responda sin pensar en que lo van a poner”.

Delfina Gerez Bosco y Fernando Beni se casaron en agosto de 2017 a solo 4 meses de haber iniciado su relación. En ese entonces, la conductora ya estaba embarazada de 3 meses de su hijo Gennaro. Fuente: NA

