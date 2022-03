Sortearon los cuartos de final de la Champions League: el campeón Chelsea jugará ante Real Madrid

Los otros cruces: Manchester City vs. Atlético de Madrid, Villarreal vs. Bayern Munich y Liverpool vs. Benfica. Los partidos de ida se jugarán el 5 y 6 de abril, y los de vuelta el 12 y 13 de abril.

El sorteo de los cuartos de final de la Champions League se llevó adelante en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza) y dejó unos cruces que despertarán la atención de los fanáticos alrededor del mundo con el foco puesto en dos juegos: el último campeón Chelsea enfrentará a Real Madrid y el Manchester City de Pep Guardiola se topará con el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. También jugarán Villarreal-Bayern Múnich y Liverpool-Benfica.

Los juegos de ida se llevarán a cabo el martes 5 y el miércoles 6 de abril, mientras que los compromisos de vuelta se celebrarán el martes 12 y el miércoles 13 de ese mismo mes.

Los emparejamientos de semifinal reunirán por un lado al ganador de la llave Chelsea-Real Madrid vs. el vencedor del duelo Manchester City-Atlético Madrid. Mientras que el otro lado del cuadro tendrá al triunfador de Villarreal-Bayern Múnich contra el propietario del choque Liverpool-Benfica. Estas llaves se iniciarán con los cotejos de ida el 26 y 27 de abril y se cerrarán el 3 y 4 de mayo.

Cabe remarcar que días atrás desde la UEFA anunciaron que tras el conflicto bélico provocado por Rusia en Ucrania, la final de la competición, que estaba pautada para el sábado 28 de mayo en San Petersburgo, finalmente se trasladará al Stade de France en la misma fecha.

Cabe destacar que en esta instancia cualquiera podía enfrentarse a cualquiera porque todos compartieron el mismo bombo. De esta forma, podían cruzarse clubes del mismo país. Además, no solamente quedaron distribuidos para la instancia de cuartos, sino también para las semifinales (es decir que cada uno conoció a sus potenciales rivales en semis y la final).

ASÍ QUEDARON LOS CRUCES

Chelsea (Inglaterra) vs. Real Madrid (España)

Manchester City (Inglaterra) vs. Atlético de Madrid (España)

Villarreal (España) vs. Bayern Múnich (Alemania)

Benfica (Portugal) vs. Liverpool (Inglaterra)

LAS FECHAS DE LAS PRÓXIMAS FASES

Cuartos de final

Partidos de ida: 5/6 de abril

Partidos de vuelta: 12/13 de abril

Semifinales

Partidos de ida: 26/27 de abril

Partidos de vuelta: 3/4 de mayo

Final

Sábado 28 de mayo (Stade de France, París) Fuente: Super Deportivo

