//«Son los más fáciles», dijo More Rial sobre los futbolistas

More Rial contó que conversa con varios jugadores de fútbol. «Están a la pesca todo el tiempo», aseveró. Además aseguró que está soltera pero «no sola».

More Rial visitó el estudio de Pampita Online, por la pantalla de NET, y habló de su presente y de sus relaciones personales.

Tras un año y medio de soltería, la mediática de 22 años reconoció que aunque no está en una relación estable, no está sola. Y a su vez, reveló que habla con varios futbolistas.

En un primer momento de la entrevista, Carolina Pampita Ardohain destacó lo segura y consolidada que se muestra More Rial en las redes sociales, a lo que contestó sin vueltas: «Es que cuando estás en pareja, esas cosas quedan más en la casa. Pero estoy soltera así que…».

Curiosa, la conductora le consultó cómo no podía ser que estuviera con ningún cordobés luego de meses de vivir en la provincia vecina, y la joven confesó: «No estoy sola, estoy soltera. De a ratos hay, pero nada fijo».

Luego, fue el momento de la pregunta del panelista Álvaro Norro sobre si era verdad que «tiene mucho levante en el ambiente del fútbol», y entre risas, le respondió: «Sí, es un tema a tratar pero sí, hablo».

Eso dio pie para que More Rial detalle sin pelos en la lengua: «Son los más fáciles de entrar básicamente porque están como a la pesca todo el tiempo». Acto seguido, señaló que muchos que le escriben directamente y otros por intermediarios.

A lo que la hija de Jorge Rial remarcó que el padre de su hijo es futbolista y que ya tiene «prontuario» en el tema. Por lo que opinó: «Estoy tratando de alejarme de ese ambiente porque no cambian, son muy mujeriegos. Tienen todo en un momento y después no tienen nada. Entonces, cuando lo tienen, van para todos lados y no me sirve».

Entonces, Pampita le recomendó: «Tené muchos amigos y listo», y More Rial concluyó con picardía: «Sí, tengo muchos amigos, eso sí. Estoy muy amiguera últimamente». Fuente: LaCien