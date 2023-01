Soledad Pastorutti: “me sigue emocionando lo que ocurre en Diamante”

La figura central de la Cuarta Noche

“No llevo la cuenta de las veces que estuve en Diamante, pero me sigue emocionando lo que ocurre”, afirmó la cantante santafesina. Además, interpretó “Canción de Puerto Sánchez” junto a Rubén Giménez.

Con un show increíble Soledad cerró la cuarta noche del Festival de Diamante. La grilla se completó con Rubén Giménez, Diamantinos, Pocho Gaitán, Ganador Pre Diamante y Ballet Emoveré.

La figura central de la noche fue Soledad Pastorutti que una vez más, hizo cantar al público. Tras su presentación, la cantante santafesina dialogó con Elonce. En su charla, se refirió al show, al público, a los invitados en el escenario y a la conexión con los entrerrianos.

“Fue un show para todas las edades, para todos los gustos y para todos los tipos de públicos que hay en la actualidad”, dijo en referencia a su presentación y agregó que “yo la pasé genial, no sé la gente qué dirá, pero yo sentí muy buena energía. Pero hay que seguir trabajando y no quedarse solamente con eso”, remarcó.

“Soy una agradecida porque llevo muchos años haciendo festivales, no llevo la cuenta de las veces que estuve en Diamante, pero me sigue emocionando lo que ocurre”, afirmó la santafesina y agregó: “la gente espera con tanto cariño y fervor. Es muy lindo para mí y me da ganas de innovar, pensar ideas nuevas y seguir”.

En su show, la cantante de Arequito, invitó al escenario al diamantino, Rubén Giménez, y cantaron para el público entrerriano. “Soy una persona que valora mucho las cosas propias de cada pueblo y son las que deben mantenerse. Eso no debe impedir a las personas conocer otras culturas, pero está bueno que lo propio esté presente”, dijo sobre la compañía del cantante entrerriano.

“Por supuesto, que todo se va reinventando, pero yo respeto mucho en los festivales y en los pueblos que siguen manteniendo su esencia”, sostuvo “La Sole” en diálogo con Elonce y agregó que “voy al Festival de Chamamé y me piden cantar chamamé. Para eso tenemos que ensayar y cambiar el repertorio, pero lo hacemos con gusto y tenemos que defender la cultura”, remarcó.

Entre uno de los temas que interpretó Soledad, estuvo “Canción de Puerto Sánchez”, al ser consultada por Elonce sobre el emblemático tema, la cantante sostuvo que “fue idea de la gente del festival de Diamante, pero fue un mimo a la gente y una manera de decir gracias, por haberme convocado, por el espacio y por dejarme ser”, afirmó y al respecto, amplió: “en los festivales se da esto, que es como un encuentro y todos somos lo mismo y compartimos una zamba, una chacarera, un chamamé. Esta noche no hice mucha chamarrita. Se podría decir que el tema que hicimos con Los Palmeras, tiene un sabor a chamarrita, pero como tocaron ellos, es cumbia también”, resaltó.

“Soy muy agradecida con la gente de Entre Ríos, porque vengo desde muy chica, di mis primeros pasos los di acá, más precisamente, en Victoria y tengo muchos amigos acá”, señaló la santafesina a Elonce y agregó que “esta vuelta a Diamante, para mí es muy especial, y cada vez que vengo a cantarles, sé que hay una conexión muy importante, que ya es entre santafesinos y entrerrianos. Así que muchas gracias y por muchos más festivales y más música”, concluyó en su saludo a los entrerrianos. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com