«Sigo en la Selección porque estoy muy cómodo», afirmó Lionel Scaloni

El entrenador de la Selección argentina Lionel Scaloni expresó que está muy feliz de haber renovado su contrato hasta 2026 y agregó que no se sienten más por haber ganado el Mundial Qatar 2022 ni todos los títulos.

Scaloni fue galardonado por la FIFA con el Premio The Best al mejor entrenador del mundo en París, y horas antes de la ceremonia se dio a conocer la noticia de que el nacido en Pujato había extendido su contrato con Argentina hasta 2026, para el próximo Mundial a celebrarse en Canadá, Estados Unidos y México.

"ESTOY MUY BIEN Y CÓMODO, NO HABÍA ALGO QUE NO ME PERMITIERA CONTINUAR": la palabra de Lionel Scaloni luego de quedarse con el Premio #TheBest al mejor entrenador del 2022. pic.twitter.com/WOWtQrJBIh

