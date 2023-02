Siete provincias están con alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos

SMN

Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, las zonas son afectadas por tormentas y lluvias de variada intensidad. Además, el aviso anticipa que en Tierra del Fuego se prevén fuertes vientos.

Distintas zonas de las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan y Tucumán se encontraban esta mañana bajo alerta amarilla por tormentas, mientras que en Tierra del Fuego se prevén fuertes vientos, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el último reporte del organismo, las zonas afectadas por tormentas y lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes, son gran parte de Catamarca, La Rioja y Tucumán, y la región centro de San Juan y Salta y el sudeste de Jujuy.

«Estas tormentas serán acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo», precisó el organismo.

Además, se indicó, «se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 45 milímetros para todas estas áreas, pudiendo ser superados en forma puntual».

El SMN advirtió a su vez que en zonas de alta montaña, las precipitaciones «podrían ser en forma de nieve».

Frente a este panorama, el organismo recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. Asimismo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atentos ante la posible caída de granizo, y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por otra parte, el SMN emitió alerta amarilla para la provincia de Tierra del Fuego, que se verá afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora.

En ese sentido, advirtió que «se prevén ráfagas de viento que pueden superar los 90 kilómetros por hora, por lo que recomendó evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse». Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com