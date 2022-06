“Siento que nunca me toca nada fácil”, dijo Dani “La Chepi”

Atraviesa duro momento

La influencer habló de su estado de salud tras someterse, días atrás, a una cirugía luego de que le detectaran una anomalía en uno de sus senos.

Hace unas semanas, Daniela Viaggiamari, conocida popularmente como Dani La Chepi, les contó a sus seguidores que le habían diagnosticado un problema de salud por el que debía pasar por el quirófano. Es que, tras realizarse una mamografía de rutina, sus médicos vieron que tenía una anomalía en sus mamas y le aconsejaron que pasara por cirugía.

Finalmente, la influencer se operó y hasta compartió en su cuenta de Instagram imágenes suyas con un camisolín, posando de manera graciosa y sexy en su habitación de hospital. Tras la intervención quirúrgica, Dani dialogó con Catalina Dlugi para el ciclo radial Agarrate Catalina (La Once/Diez) y contó detalles de su estado de salud.

“A principios de año me hice una mamografía de control con ganas de concientizar. Salió algo y me pidieron que hiciera otro estudio. Me recomendaron a un mastólogo y fui tranquilísima», comenzó relatando.

Y, tras la cirugía, la humorista contó que está a la espera de los resultados de la biopsia, algo que, si bien trata de tomárselo con humor, la tiene por demás preocupada: «Ahora lo peor es la espera hasta que llegue el resultado de la biopsia y ver qué es. Siento que nunca me toca nada fácil”.

“Capaz que no está todo bien, pero yo quiero pensar así, quiero convencerme de que es así, y quiero transmitirle eso a la gente”, aseguró la ex Masterchef Celebrity.

Por otra parte, Dani destacó que la crítica de una usuaria de la red social la hizo reflexionar sobre todo este asunto. Y, en ese sentido, destacó que quiere dejarle una enseñanza a su hija Isabella: “Una seguidora me dijo que era un mal ejemplo para mi hija, porque seguía trabajando en vez de concentrarme en mi salud. Yo me estoy ocupando de mi salud mientras me ocupo de que nuestras vidas continúen. Le estoy demostrando a mi hija que aunque la vida sea complicada, hay que seguir”.

La influencer además comentó que dialogó con sus médicos y que más adelante, cuando sane su cuerpo, podrá realizarse una cirugía estética en sus mamas: “Me llegué a tatuar para taparme cicatrices y no digo que me encante verlas, pero cada vez que las veo digo ‘wow, qué guerrera’”.

La Chepi contó que ahora deberá que esperar entre 15 y 20 días hasta obtener los resultados de la muestra. Mientras tanto, se refugia en su carrera para salir adelante. Y es por eso que seguirá llenando de humoradas su cuenta de Instagram, en donde la siguen casi 4 millones de personas: “La gente me sigue para reírse, no para deprimirse. Si quieren ponerse tristes, pueden prender la tele”.

Por lo pronto, la comediante continúa apostando a su carrera como cantante y contó que ya agotó el show que dará en Quilmes y está a punto de hacer lo mismo con la presentación que realizará próximamente en Canning. “Los shows es lo que me dan la vida. Desde el humor y la música es de la única manera que canalizo lo que me pasa. Cada uno tiene su manera de salir adelante. Esta es la mía”, reconoció. Fuente: Clarín

