//Sesiona el Senado de la Nación para tratar el proyecto de reforma judicial

Anticipan extensa sesión

Se prevé una extensa ronda de exposiciones, con 41 senadores anotados para hablar sobre el proyecto que apunta, entre otras cosas, a la ampliación del fuero federal con asiento en la ciudad de Buenos Aires.

El Senado sesiona esta tarde para debatir el proyecto de reforma judicial impulsado por el oficialismo, que tiene mayoría para aprobarlo y girarlo a la Cámara de Diputados, en medio de fuertes críticas de la oposición y pedidos de postergar el tema.

La presidenta del Senado, Cristina Kirchner, abrió la sesión a las 14:36 y se prevé una extensa ronda de exposiciones, con 41 senadores anotados para hablar sobre el proyecto que apunta, entre otras cosas, a la ampliación del fuero federal con asiento en la ciudad de Buenos Aires y las provincias.

La Cámara alta tratará en primer lugar dos proyectos de resolución para dejar sin efecto dos nombramientos de vocales titulares y suplentes en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa y la habitual autorización para la salida y entrada de tropas para ejercicios militares.

Seguidamente se tratará el proyecto sobre la reforma, con un debate que tiene a 41 senadores anotados para hablar, por lo que se estima que dure de aproximadamente ocho horas antes de la votación.

El interbloque de Juntos por el Cambio votará en contra con el argumento de que el proyecto busca «impunidad» para la vicepresidenta y ex funcionarios de su pasada gestión, además de considerar que «no es un tema prioritario en medio de la pandemia».

No obstante, el Frente de Todos tiene mayoría suficiente para aprobar el proyecto, que según afirman fortalecerá a la justicia federal con asiento en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias y agilizará el cambio del sistema iniquisitivo al acusatorio, donde las investigaciones recaen en los fiscales y ya no en los jueces.

Además, aseguran que garantiza una una «mayor transparencia» en el Poder Judicial y en este sentido, apuntarán durante el debate contra el avance de las causas contra ex funcionarios y dirigentes kirchneristas durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, a quien le adjudican la creación de una «mesa judicial». Fuente: El Once

