//Séptimo fallecido con COVID-19 en Entre Ríos: Era el único contagiado de Cerrito

Tenía 60 años

Falleció este lunes un hombre oriundo de Cerrito, era la única persona de la localidad con coronavirus y se encontraba internado en el Hospital La Baxada de Paraná. El deceso se produjo «este lunes al mediodía»

De acuerdo a la información brindada por el Intendente de Cerrito, José Palacios a , este lunes se registró el fallecimiento de un hombre de 60 años que se encontraba internado en el Hospital La Baxada.

Falleció este lunes al mediodía. Tenía problemas de salud subyacentes y estaba internando en Paraná», confirmó el jefe comunal de Cerrito.

El lunes 13 de julio, se había registrado en la localidad de Cerrito el primer y único caso confirmado de coronavirus.

«Se trata de una situación muy particular, porque la persona contagiada no tiene una vida social activa, vive sola, no trabaja y tiene muy pocos contactos estrechos «, explicó en ese momento José Palacios. Fuente: El Once

