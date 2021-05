//Senadora Flavia Maidana presentó dos proyectos

Un proyecto de Ley y otro de Declaración

La Senadora Flavia Maidana, sesionó desde la virtualidad y presentó dos proyectos de mí autoría. Un proyecto de Ley y un proyecto de DECLARACIÓN.

*Proyecto de Declaración por el que se Declara de interés Histórico y Social de la HCS el Almacén de Ramos Generales y Bar «DON BACRE» ubicado en mi querida Villa 3 de Febrero.

¿Quién no pasó en algún momento por éste lugar?¿Quién no recurrió en algún momento difícil a éste almacén?¿Quién no conoce al Tío Bebe? (cómo le dicen los más allegados).¡Don César Alejandro Osman! un hombre amable, solidario y trabajador, que desde 1961 está al frente del negocio inaugurado en el año 1955 por su padre.

Un hombre que apostó al crecimiento de nuestra Villa, pensando siempre en brindar servicios para la comunidad, ayudando solidariamente a la ampliación de la capilla San Ramón, a la construcción del colegio secundario San Francisco, construcciones y reparaciones en el club Ferro, en la comisaría de la Villa; por mencionar sólo algunos.

Gracias DON BACRE, por todo lo que hace, hizo y seguirá haciendo sin dudas, por nuestros vecinos. Fotos: Boletín Comercial Nogoyá

