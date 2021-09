//Selección: Los posibles cambios que evalúa Scaloni para enfrentar a Brasil

El elenco nacional se entrenó ayer en el primero de los dos entrenamientos que tendrá antes de enfrentar a Brasil. Hay tres jugadores con chances de pelear un lugar en el once. Leandro Paredes podría volver al primer equipo.

Tras una actuación convincente en Caracas y sin haber sufrido nuevos suspendidos, ya sea por acumulación de dos amarillas o por roja, Lionel Scaloni tiene a todo el plantel a disposición -salvo por Franco Armani- y en las próximas 48 horas deberá definir si mete o no cambios en el once, y cuántos. Es que el entrenador recuperará para el partido del domingo a dos futbolistas más que importantes: Cristian Romero y Leandro Paredes, que no pudieron jugar anoche por suspensión.

El que tiene todos los números para meterse en el equipo para jugar ante Brasil es Cuti Romero. El central que ahora milita en el Tottenham se convirtió en un indiscutido de la defensa desde la doble fecha de Eliminatorias previa a la Copa América y se impone su regreso en la zaga, para hacer dupla con Nicolás Otamendi, reemplazando a Germán Pezzella.

En cuanto a Leandro Paredes, la realidad es que el mediocampista central tiene chances de recuperar su lugar en el once, teniendo en cuenta que siempre fue el elegido por Scaloni para adueñarse de la mitad de la cancha, más allá de las buenas presentaciones de Guido Rodríguez, que rindió cada vez que tuvo que jugar. Y las otras dos dudas estarían en los laterales: en el derecho, Gonzalo Montiel fue el elegido en la final del Maracaná, pero anoche el titular fue Nahuel Molina Lucero, que venía con más ritmo en las últimas semanas. Y en la izquierda, Marcos Acuña parece haberle sacado una pequeña ventaja a Nicolás Tagliafico.

Serán solo dos entrenamientos los de la Selección Argentina en Brasil. Así, habrá que esperar a la práctica del sábado para saber cómo será el equipo que pondrá Scaloni en el Arena Corinthians.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE LA SELECCIÓN ARGENTINA VS. BRASIL

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez o Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi. Fuente: Super Deportivo

