Selección: cómo será la fiesta en el Monumental y el operativo de seguridad

Este jueves la selección argentina volverá a presentarse en el país y por primera vez lo hará como campeona del mundo. El combinado de Lionel Scaloni se medirá en un amistoso ante Panamá desde las 21.00 en el estadio Más Monumental y en las últimas horas ha trascendido el cronograma de lo que será una fiesta entre los jugadores y el público.

Después de que más de dos millones de personas se registraran en el sitio web a través del cual se pusieron a la venta la semana pasada las entradas para este encuentro, la casa de River Plate estará repleta para ver al equipo que alcanzó la gloria máxima en Qatar y desde la AFA han preparado una celebración histórica que contará con la presencia de varios artistas.

La recomendación al público en general es que vayan temprano a la cancha para evitar las aglomeraciones en Núñez. Por eso, las puertas se abrirán a las 15.30 y el espectáculo comenzará a las 16.15. Será el DJ Fer Palacios el primero en aparecer en escena y con su música le dará ánimo a las miles de personas que ya se encuentren en las gradas del estadio.

A las 17.25 se emitirá la película de la selección argentina a través de la pantalla gigante. Así, los fanáticos podrán recordar los mejores momentos de la Scaloneta y su consagración en Qatar después de superar en los penales a Francia.

A las 18 horas ingresarán Los Totora para ponerle ritmo a la tarde porteña. Cabe recordar que la banda de cumbia supo ser una de las favoritas de Lionel Messi, al punto tal que tocaron en la concentración del seleccionado en el Mundial 2014, también en la fiesta de los campeones de América 2021 y en el fan fest del Mundial de Qatar. Nuevamente, estarán presentes con sus clásicos «Márchate ahora» y «Me voy de aquí», entre otros hits.

Luego, nuevamente será el turno de Fer Palacios, para una segunda tanda de música a las 18.40, justo antes de que ingresen La T y la M, cerca de las 19hs, con su tema Pa’ la Selección que fue uno de los más escuchados durante el Mundial de Qatar ya que fue compuesto justamente para ese torneo, buscando alimentar la ilusión de la tercera estrella finalmente obtenida.

Pero, sin dudas el momento en donde el público vibrará en la previa será a las 19.10, cuando suene Muchachos. La interpretación estará a cargo de Fernando Romero, creador de la letra que se hizo en base a la canción de La Mosca (Muchachos, esta noche me emborracho) junto al Tula, el reconocido fanático de la selección que con su bombo acompaña al combinado albiceleste desde el Mundial de 1974 y que la propia FIFA lo premió en la última gala de The Best.

Luego, llegará la hora del partido. El himno será interpretado por el cordobés Ariel Ardit, reconocido cantante de tango y a las 21 horas la pelota comenzará a rodar en el césped del Monumental. Si bien Lionel Scaloni aún no confirmó el equipo, se espera algo bastante similar a lo que plantó en la final ante Francia configuras como Lionel Messi, Dibu Martínez, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Ángel Di María y Julián Álvarez desde el arranque.

En el entretiempo, los fanáticos podrán seguir disfrutando ya que será el turno de WOS. El artista furor entre los jóvenes cantará Arrancármelo, uno de los hits que ha sido vinculado a la selección argentina y especialmente a Lionel Messi, debido a que la letra hace referencia a la resiliencia y la superación.

Obviamente, los jugadores también darán la vuelta olímpica con el trofeo del Mundial para que todos puedan festejar el título que se hizo esperar por 36 años. Aunque, se desconoce si esto ocurrirá antes del inicio del partido contra Panamá o después. Lo cierto es que una vez que suene el pitazo final, la Konga iniciará su show de cuarteto para que la noche termine a puro baile, con un show de fuegos artificiales y luces.

Operativo Argentina – Panamá: desde cuándo se interrumpirá el tránsito y cómo se ingresará al Monumental

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer el operativo de prevención y control en la zona de Núñez para el partido que disputará mañana la Selección argentina frente a Panamá y en el mismo indicó que los cortes de tránsito comenzarán este miércoles desde 22, a la vez que informó que las puertas del estadio Monumental se abrirán a las 15:30, es decir, cinco horas antes de que comience el encuentro.

El tránsito se cortará en el perímetro comprendido por la calle Monroe y las avenidas Del Libertador, Udaondo y Lugones, donde los únicos habilitados para entrar a esa zona serán los vecinos frentistas. Si bien Av. Del Libertador y Monroe permanecerán habilitadas, se recomienda evitar la zona de ser posible.

Las puertas del estadio Monumental se abrirán a las 15:30 y para acceder habrá 3 anillos de control, donde se verificarán las entradas a través de la inspección electrónica de los tickets: se aconseja a los simpatizantes acercarse al lugar lo más temprano posible para evitar aglomeraciones. El primer anillo de control verificará la autenticidad de las entradas con un lector infrarrojo y en los restantes habrá molinetes, en los que además se hará el cacheo y un control final antes de ingresar al estadio.

Los accesos al Monumental estarán diferenciados según las ubicaciones de las entradas para un mejor ordenamiento del acceso al estadio:

-Por el puente Labruna sólo para los que ingresan a las tribunas Sívori y Belgrano.

-Por Udaondo sólo para los que entran a las tribunas Sívori y Belgrano.

-Por Lidoro Quinteros sólo para los que ingresan a las tribunas Centenario Alta y Baja.

-Por Figueroa Alcorta sólo para los que entran a las tribunas San Martín y Centenario Media.

El operativo fue diagramado por el Comité de Seguridad en el Fútbol del Gobierno de la Ciudad y contará con cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) destinados al control del programa Tribuna Segura. Los efectivos de la Policía de la Ciudad serán desplegados en inmediaciones y accesos a la cancha, mientras que las diferentes tribunas y zonas internas estarán cubiertas por agentes de seguridad privada. Los agentes de tránsito colaborarán con los cortes de calles y avenidas y habrá helicópteros y drones para determinados seguimientos.

Los efectivos de la fuerza porteña supervisarán en los accesos y cercanías al estadio junto a inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) la reventa de entradas, un operativo que comenzó el viernes, cuando se dio inicio al retiro de Tickets y hasta el momento incautó entradas de seis revendedores.

También se pondrá foco en el control del estacionamiento de vehículos. Los Inspectores de Defensa al Consumidor de la Ciudad controlarán las modalidades de cobro de estacionamientos y garajes para evitar abusos. El trabajo comenzó ayer con el relevamiento general de las tarifas que ofrecen los establecimientos para poder constatar el día del partido que se cumpla la ley 4827 (no pueden modificar la tarifa estipulada por la realización de un espectáculo).

Como es habitual, la AGC también realizará la inspección previa al estadio de River con un grupo de inspectores para fiscalizar la seguridad, la higiene y el funcionamiento del lugar, mientras que también habrá un despliegue de inspectores en las inmediaciones para controlar la venta ilegal y en caso de que sea necesario poder secuestrar y decomisar todo elemento fuera de regla (alcohol, parrillas, merchandising).

Para la previa y el final del evento se prevé un operativo especial de Higiene y Limpieza Urbana a través del trabajo conjunto de barrenderos, hidrolavadoras, camiones recolectores y barredoras mecánicas, que contemplan también inspecciones generales del mobiliario urbano. Fuente: Super Deportivo