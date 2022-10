Según el EPRE, el aumento de la electricidad será de 9% desde noviembre

El aumento de la electricidad será del 9% desde noviembre para todas las categorías de usuarios en Entre Ríos, según la actualización del Cuadro Tarifario para el período comprendido entre el 1° de noviembre de 2022 al 31 de enero de 2023 que incluye la actualización por inflación del Valor Agregado de Distribución (VAD), conforme los mecanismos previstos en el Contrato de Concesión de las distribuidoras eléctricas de la provincia. Así quedó establecido mediante la Resolución N° 175/2022 emitida por el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE).

“Venimos de unos meses sin aumento de tarifas y teníamos que armonizar la ecuación entre tarifas al menor costo posible para que no repercuta tanto en el bolsillo de los usuarios, pero entendiendo la situación que las distribuidoras manifestaban en estos meses; el aumento fue estirado lo más que se pudo porque intentamos pasar el periodo estival de invierno, que es de alto consumo, e intentamos ver el reflejo de la segmentación de tarifas, para salir con un esquema gradual para los consumos, a partir del 1º de noviembre y hasta el 31 de enero inclusive, con un aumento promedio del 9% en la tarifa”, comunicó el director del EPRE, Luciano Paulin.

, confirmó Paulin. “Y Nación dispuso que quienes no se inscribieron al Registro de Asignación de Subsidios, automáticamente, pasarán a ser parte del nivel alto y por lo tanto se les quitarán los subsidios de forma gradual y progresiva”, aclaró.

Cortes de electricidad

“La crisis mundial que se vive no tiene por qué ser ajena en Argentina; el viernes, la Unión Europea instó a todos sus países miembros a una reducción de los consumos a partir del 2023 del 5%. Debemos tener conciencia de que lo que pasa en el mundo no tiene por qué no repercutir en nuestro país en diciembre, enero y febrero para cuando se presumen índices elevados de temperatura”, analizó el director del EPRE. Y agregó: “Los cortes que se produjeron en enero de 2021, si bien se debieron a cuestiones vinculadas al transporte de extra alta tensión de Transener, esas obras de mantenimiento se realizaron y suponemos que están de condiciones de que no vuelvan a repetir”.