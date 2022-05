Seguirá el tiempo “destemplado”: el pronóstico para los próximos días

Poco sol

La nubosidad será la característica central de los próximos días, según confirmó el meteorólogo Alejandro Gómez. Detalló qué jornadas serán las más frías y hasta cuándo habrá poco sol en nuestra zona.

El meteorólogo Alejandro Gómez, confirmó que se bien los registros térmicos mínimos para las jornadas venideras no serán extremadamente bajos, la ausencia de sol hará que el frío se sienta con fuerza.

Este jueves “en el centro y el norte persiste el cielo cubierto, mientras que en el sur está muy poco nuboso y por ello las temperaturas están bastante más bajas, con registros de unos tres grados contra los ocho que había en Paraná alrededor de las 7.00 de hoy”, detalló.

Señaló que “posiblemente a la tarde la nubosidad disminuya temporalmente en el centro entrerriano, pero no así en el norte. Las máximas llegarían a estar entre 14 y 15 grados”.

El viernes “esperamos a la mañana abundante nubosidad y que el sistema frontal retroceda hacia nosotros, lo que traería aparejada la probabilidad de que las condiciones vuelvan a inestabilizarse, con algunas lluvias débiles y lloviznas que podrían ser más importantes en el norte” de la provincia. Mejoraría “entre la tarde y la noche de mañana, pero la nubosidad persistirá”.

Durante el programa El Despertador, el especialista adelantó que el sábado y domingo habrá “amplia persistencia de la nubosidad con temperaturas no tan frías a la mañana, pero con máximas de unos 13 o 14 grados, por lo que tendríamos un fin de semana un tanto destemplado”.

Y continuó: “Podríamos volver a tener condiciones de inestabilidad, con lluvias débiles el martes y miércoles. Luego recién habría un mejoramiento más acentuado”.

No obstante, “la masa de aire frío no llegaría tan plena hasta nosotros, aunque lunes, martes y miércoles, las mínimas no serían tan bajas, pero la nubosidad haría que sean las jornadas más frías”, completó Gómez Fuente: El Once

