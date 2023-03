«Seguimos potenciando el perfil agroindustrial de Entre Ríos», afirmó Stratta

Estuvo en Galarza

La Vicegobernadora realizó una recorrida por la planta láctea de la empresa Cremigal ubicada en GEneral Galarza, en el departamento Gualeguay. Además, entregó aportes y recibió un reconocimiento.

La vicegobernadora Laura Stratta visitó la planta láctea Cremigal, ubicada en el Parque Industrial de General Galarza. Estuvo acompañada por el secretario de Industria y Comercio de Entre Ríos, Fernando Caviglia; Fernando Caviglia; el director General de Industria de la provincia, Cristian Kaehler y el director de Comercio Interior de Entre Ríos, Jesús Pérez Mendoza. Allí, fueron recibidos por el presidente municipal Fabián Menescardi y los directivos de la empresa, Celeste e Ignacio Valenti, con quienes recorrieron las instalaciones.

Allí destacó a la empresa por las inversiones realizadas en función de las líneas de financiamiento que se trabajan a nivel nacional y provincial. «Se trata de articular los esfuerzos del sector privado y público para seguir potenciando el desarrollo de la provincia y el perfil agroindustrial que tiene Entre Ríos», dijo la vicegobernadora tras valorar la decisión que tomó el gobierno provincial, en articulación con la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) de crear nuevos puestos de trabajo y poder subsidiarlos.

En este sentido, Stratta informó que la empresa recibió un aporte del gobierno provincial que establece la inclusión del Programa de Promoción del empleo Entrerriano, el cual asciende a la suma de $232.650, correspondiente a los trimestres agosto-octubre 2022.

«Hay un compromiso y una responsabilidad social que es subsidiaria de cada una de las partes. Esto potencia a Galarza, al departamento y la región», remarcó. Además, en el Día Internacional de la Mujer, realzó la importancia de mostrar los liderazgos de las mujeres en las empresas, en la política, en la academia y en el mundo del trabajo.

Por su parte, Valenti agradeció la visita de la vicegobernadora y contó que dialogaron sobre los nuevos proyectos que tiene la empresa para este año. «Sacamos un crédito con perspectiva de género hace un par de años y que ya se puede ver reflejado en los robots», mencionó.

Acto por el Día de la Mujer

Luego, Stratta se trasladó al Salón del Concejo Deliberante de General Galarza donde recibió el Decreto de Huésped de Honor. La coordinadora del Área de la Mujer, Género y Diversidad, local Claudia Mestre en la oportunidad manifestó su convencimiento acerca de que «el camino es del encuentro, de la escucha y el diálogo, y el aprendizaje de una a otra para construir una sociedad más igualitaria».

Por su parte, el intendente Menescardi tras recordar que el año pasado pusieron en marcha esa área «para trabajar decididamente, con mucho compromiso, seriedad», expresó: «No hay sueños por no cumplir, no hay barreras por no superar. Todo está al alcance de la decisión propia de cada una. Gracias por lo que hacen, por formar parte y construir este pueblo, por dar día a día esa batalla para que Galarza sea la mejor localidad de la provincia».

En tanto al hacer uso de la palabra, la vicegobernadora Stratta manifestó su emoción por «compartir este momento tan especial» y luego agradeció al intendente y su equipo «por la calidez del recibimiento, por la impronta, por su gestión que no solamente tiene obras de infraestructura sino acciones que reivindican los roles y la función social que cumplimos las mujeres en diferentes ámbitos».

Señaló la importancia de contar con «políticas vinculadas a la paridad de género, como la Ley de Protección Integral, líneas de créditos especiales con perspectiva de género, acompañamos a las mujeres que desde su impronta social están en las instituciones», acotó para afirmar luego: «Las mujeres no estamos solamente para las fotos, no estamos para rellenar sino para gestionar, para liderar, para hacer camino y dejar huella, y por suerte encontramos en hombres como el intendente para hacer frente a las adversidades y construir entre todas y todos», concluyó.

Aportes

Durante la ceremonia, la vicegobernadora entregó un aporte a la Sociedad de Fomento Educacional de un monto de $1.899.974, que será destinado a la compra de notebooks para Sala de Informática. Asimismo, hizo entrega de la Resolución de adjudicación que da inicio a la ejecución de las obras en la Escuela Sec. N° 9 «Manuel Belgrano» de General Galarza.

Reconocimientos

Seguidamente, se entregaron reconocimientos a mujeres destacadas por su accionar, trabajo y compromiso por la comunidad. Ellas son: María Laura Stratta, María Celeste Valenti, Silvana Anabella Lertora, Johana Isaurralde, Margarita Susana Russo, Susana Graciela Gorelik, Silvia del Carmen Pérez, Elena Emilia Bagnati, Nélida Rosa Amarillo, Blanca Pino, Nidia Josefina Villalba, Amanda Mirtha Acosta, Cirila Felipa Cerrudo, Casilda Carballo, Nora Ester Moreyra, Maria de los Ángeles Verón, Graciela Monti, Ilse Corfield, Viviana Schimpf y Alicia Maria Teresa Schafer. Fuente: El Once

