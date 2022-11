Se sortea hoy la Copa Argentina 2023, donde Patronato defenderá el título: los detalles

La Copa Argentina sorteará los cruces de su undécima edición este jueves, desde las 17 horas, en el estadio de futsal del predio que la Asociación del Fúbol Argentina (AFA) posee en Ezeiza. Se definirán quiénes jugarán los 32avos de final.

Copa Argentina 2023: cómo es el formato

El cuadro principal de la undécima edición de la Copa Argentina incluirá la participación de 64 clubes y la disposición de los mismos en los 32avos de final se conocerá este jueves 3 de noviembre. Las llaves serán de eliminación directa en un partido único en una sede neutral y cada ganador avanzará en su respectiva zona hacia los 16avos de final, los octavos, los cuartos, la semifinal y la final.

Todos los equipos de los 32avos de final

Primera División: Aldosivi de Mar del Plata, Argentinos Juniors, Arsenal, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Boca, Central Córdoba de Santiago del Estero, Colón de Santa Fe, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata, Gimnasia La Plata, Godoy Cruz de Mendoza, Huracán, Independiente, Lanús, Newell’s Old Boys de Rosario, Patronato de Paraná, Platense, Racing, River, Rosario Central, San Lorenzo, Sarmiento de Junín, Talleres de Córdoba, Tigre, Unión de Santa Fe y Vélez.

Primera Nacional: Belgrano, Instituto, San Martín de Tucumán, Gimnasia de Mendoza, All Boys, Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes, Almagro, Independiente Rivadavia, Chaco For Ever, Deportivo Riestra, Defensores de Belgrano, Deportivo Morón, San Martín de San Juan, y Chacarita.

Primera B Metropolitana: Comunicaciones, Villa San Carlos / Defensores Unidos, Colegiales, Deportivo Armenio e Ituzaingó.

Primera C: Deportivo Español, Excursionistas y dos cupos a confirmar (campeón y el tercer clasificado por tabla, que hasta el momento es Claypole).

Primera D: Yupanqui y Defensores de Cambaceres / Centro Español.

Torneo Federal: Olimpo, Villa Mitre, Ciudad de Bolívar, Racing de Córdoba, Sarmiento de Resistencia, San Martín de Formosa, Central Norte, Gimnasia y Tiro de Salta, Sol de Mayo e Independiente de Chivilcoy. Fuente: Super Deportivo