Se proyecta una Nueva Comparsa en Nogoyá

Luego del éxito de los Corsos Oficiales 2022, el Coordinador de Cultura y Turismo del Gobierno de la ciudad de Nogoyá, Gustavo Zair, recibió a la profesora María Ivón Miño, quien informó de la creación de una nueva comparsa en la ciudad.Al respecto Zair comentó: “Mantuve una reunión con la profesora María Ivón Miño, quien me presentó un ambicioso proyecto de creación de una nueva comparsa en la ciudad, junto a un grupo de colaboradores de su confianza, la cual desea que se conforme con su propia carroza, batucada o batería, banda musical en vivo y su esquema coreográfico de pasistas”.

“Además, me informó que con la futura comisión de la comparsa, será unos de los requisitos para sumarse a este proyecto que las personas no integren otras comparsas de la ciudad para evitar el traspaso de integrantes y así no generar conflictos con las ya conformadas. También que la iniciativa no tiene fines de lucro, que estarán realizando diversas actividades para recaudar fondos para hacer frente a gastos que va a ocasionar la concreción del proyecto”.Finalmente, Zair expresó: “Desde la coordinación le ofrecimos el apoyo y el acompañamiento como a todas las expresiones, deseando que se concrete la idea de ofrecer esta nueva expresión artística y así contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la fiesta popular por excelencia”, concluyó el funcionario.

