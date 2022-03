Se pone en marcha la campaña del buen uso y cuidado del agua «El río te lo pide»

El programa provincial de Cultura del Agua, que impulsa la Vicegobernación de Entre Ríos, en articulación con el Museo de Ciencias Naturales Profesor Antonio Serrano, Cuidadores de la Casa Común y la Fundación Eco Urbano, y en coordinación con áreas del Estado provincial, impulsan una agenda de actividades para concientizar y sensibilizar a la comunidad en la valoración y el cuidado del agua.

“En el contexto de una crisis social y ambiental, resultado de un modelo global de producción y consumo insostenibles, que se ve reflejado en las diferentes problemáticas hídricas en nuestros territorios, entendemos que es fundamental el trabajo articulado y conjunto entre el Estado y los diferentes sectores y organizaciones de la sociedad civil, para el fortalecimiento de las políticas públicas”, dijo Horacio Enríquez, director ejecutivo de la Fundación Eco Urbano de Paraná.

En este sentido, consideró que “el desafío es pensar nuestra identidad asociada a la cultura del agua, rescatando la memoria de los primeros habitantes de nuestra provincia, reflexionando sobre la sustentabilidad del agua como derecho humano, revalorizando las prácticas culturales de los pueblos originarios y los pescadores actuales”, subrayó.

El programa provincial busca a través de la educación, la comunicación y acciones de la comunidad, promover la cultura del agua como estrategia de cuidado y preservación de nuestra casa común, la vida y la identidad de las y los entrerrianos, instalándose en la agenda pública en el contexto del cambio climático. “A través de estas articulaciones estratégicas, que faciliten un diálogo de saberes y un abordaje integral, buscamos que se instalen cambios de hábitos y valores necesarios para lograr una mayor comprensión de la complejidad de los temas hídricos y su interdependencia con los factores económicos, sociales y ambientales”, explicó Enriquez.

A continuación se detallan las actividades previstas para marzo:

Presentación de la Muestra interactiva: «Entre Ríos, tierra de agua» en el Museo Antonio Serrano y difusión de la campaña de comunicación y sensibilización: buen uso y cuidado del agua para redes sociales.

-Lunes 14 de marzo: Día Mundial de los ríos vivos, actividades de sensibilización en Santa Elena con Cuidadores de la Casa Común y escuelas de la localidad

– Martes 22 de marzo: Día Mundial del Agua: actividades de sensibilización y educación ambiental para el cuidado del agua, en el Museo de Ciencias Naturales Prof. Antonio Serrano con la participación de la Dirección de Hidráulica que presentará el juego interactivo “La odisea del agua”, herramienta educativa realizada por el Consejo Federal Hídrico (COHIFE)

– Jueves 31 de marzo: Día Nacional del Agua: actividades de sensibilización en Victoria con Cuidadores de la casa común y escuelas de la localidad.

Organizan: Vicegobernación de Entre Ríos, Cuidadores de la Casa Común, Museo Antonio Serrano y Fundación Eco Urbano. Participan de la iniciativa áreas del Gobierno de Entre Ríos: Consejo General de Educación, Secretaría de Cultura, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Economía Social, Secretaría de Turismo, Dirección de Hidráulica, Dirección de Obras Sanitarias.

· La importancia del agua

El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la relevancia de este líquido esencial. A pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, 2.200 millones de personas viven sin acceso a agua potable. Esta celebración tiene por objetivo concientizar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible No 6: Agua y saneamiento para todos antes de 2030.

· Aguas subterráneas, hacer visible lo invisible

Este 2022 el foco de atención se centra en las aguas subterráneas, unas aguas invisibles cuyos efectos se aprecian en todas partes. Se trata de aguas que se encuentran bajo tierra, en los acuíferos (formaciones de rocas, arenas y gravas que contienen cantidades importantes de agua). Tras alimentar manantiales, ríos, lagos y humedales, las aguas subterráneas finalmente se filtran a los océanos. Su principal fuente de recarga es la lluvia y la nieve, que se infiltran en el suelo y pueden extraerse a la superficie por medio de bombas y pozos.

La vida no sería posible sin ellas. La mayoría de las zonas áridas del planeta dependen por completo de este recurso, que suministra una gran proporción del agua que utilizamos para fines de consumo, saneamiento, producción de alimentos y procesos industriales.

Asimismo, las aguas subterráneas son decisivas para el buen funcionamiento de los ecosistemas, como los humedales y los ríos.

Es por ello que debemos protegerlas de la sobreexplotación -extraer más agua de la que se recarga con la lluvia y la nieve- y la contaminación que actualmente las acechan, ya que puede desembocar en el agotamiento de este recurso, en el encarecimiento de su tratamiento y regeneración y hasta la paralización de su uso.

Este año reivindicamos el estudio, la protección y la utilización de las aguas subterráneas de forma sostenible para sobrevivir al cambio climático y satisfacer las necesidades de una población en constante crecimiento.

· Historia del Día

La idea de celebrar este día internacional se remonta a 1992, año en el que tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro y en la que emanó la propuesta. Ese mismo año, la Asamblea General adoptó la resolución por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua, siendo 1993 el primer año de celebración.

A esta celebración del Día se añadirían posteriormente eventos anuales específicos en torno al agua (por ejemplo, el Año Internacional de Cooperación en la Esfera del Agua 2013) e incluso decenios de acción (como es el caso del actual Decenio «Agua para el Desarrollo Sostenible», 2018-2028). Todo ello no hace sino reafirmar que las medidas hídricas y de saneamiento son clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental.

· ¿Sabías que…?

Casi la totalidad del agua dulce en forma líquida del mundo es agua subterránea. Alrededor del 40 % de toda el agua utilizada para el riego proviene de acuíferos. La región de Asia y el Pacífico tiene la menor disponibilidad de agua per cápita del mundo, y se prevé que el uso de las aguas subterráneas en la región aumente un 30 % de aquí a 2050. En América del Norte y Europa, los nitratos y los pesticidas constituyen una gran amenaza para la calidad de las aguas subterráneas: el 20 % de las masas de agua subterránea de la UE incumple la legislación comunitaria en materia de calidad del agua a raíz de la contaminación agrícola.

· Decenio del Agua

Con el fin de acelerar las iniciativas encaminadas a hacer frente a los desafíos relativos a los recursos hídricos, la Asamblea General proclamó el período 2018-2028 Decenio Internacional para la Acción “Agua para el Desarrollo Sostenible”. Fuente: APFDigital

