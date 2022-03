Se han confirmado 38 casos de influenza A en Entre Ríos

Se adelantó la circulación del virus

Así lo confirmó el director de Epidemiología de la provincia y señaló que se adelantó también en la provincia la circulación del virus de la influenza. La forma de contagio es igual al covid por lo que pidió mantener los cuidados.

El director de Epidemiología de la provincia, Diego Garcilazo, indicó que el virus de la influenza se adelantó y confirmó que se han confirmado hasta el momento 38 casos en Entre Ríos.

“La gripe es una enfermedad estacional, generalmente se la espera para la época del invierno; con la aparición del covid prácticamente había desaparecido. Pero en el mes de diciembre se empezaron a detectar los primeros casos en el país y en Entre Ríos hemos empezado a confirmar muchos casos a esta altura del año. Se ha adelantado la circulación del virus de la influenza”, explicó.

En este sentido, dio cuenta que “se han confirmado hasta el momento 38 casos de influenza A y se enviaron las muestras al Malbrán para establecer qué tipo de influenza A es, ya que hay muchos subtipos”.

“Tenemos una circulación adelantada de casos de influenza, la totalidad del tipo A”, remarcó.

Según manifestó, desde el punto de vista clínico “es muy difícil encontrar la diferencia con los síntomas del covid ya que son muy similares: dolor de garganta, fiebre, tos, neumonía. Hay que hacer la consulta a tiempo porque existe riesgo de enfermedad grave en algunos grupos específicos”.

“La forma de contagio de la influenza es exactamente igual a la forma de contagio de covid, por lo que todas las medidas de prevención que estamos tomando, se tienen que mantener”, remarcó Garcilazo y agregó que “no es necesario modificar los protocolos”.

Sobre el uso de barbijo en las escuelas, el funcionario expresó que “ha habido mucha discusión en torno a ese tema, y obviamente que su uso es una recomendación desde el área de salud para disminuir la transmisión, pero también hay cuestiones que tienen que ser revaluadas constantemente en relación a la efectividad en los menores y si el barbijo está siendo bien usado, entre otras cuestiones”.

Vacunas

Respecto a las vacunas antigripales, Garcilazo confirmó que las dosis “ya están compradas por el Gobierno Nacional” que luego las distribuye a las provincias, pero “todavía no han llegado al país”.

“Para este año se había estipulado comenzar la campaña en las primeras semanas de abril, pero podría adelantarse. Aun no hay fecha exacta de inicio”.

En este sentido, recordó que, a diferencia del covid, la campaña antigripal “no es una vacunación masiva, ya que se inocula específicamente a los grupos de riesgo: menores de 6 a 24 meses; gestantes y puérperas; mayores de 65 años; personal de salud y personas con patologías prevalentes”. La recomendación “es que se vacunen lo antes posible”. Y aclaró que se puede aplicar en conjunto con la vacuna contra el covid, no hay que esperar entre una y otra.

Finalmente, el director de Epidemiología señaló que “no hay un protocolo de aislamiento por influenza pero, como recomendación, aquellas personas que están con síntomas respiratorios no deben ir a trabajar y en el caso de los niños no enviarlos a las escuelas”. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com