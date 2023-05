Se filtró una foto de Wanda Nara y Rusherking juntos en una fiesta

Wanda Nara no deja de ser el foco de atención. Una vez más la conductora enfrenta rumores de separación con Mauro Icardi y esta vez ella misma se encargó de confirmar mediante un vivo en Instagram junto a su hermana Zaira.

Disfrutando de su supuesta soltería, Wanda estuvo presente en la fiesta Bresh el fin de semana. La mediática habría llegado acompañada de su hermana, sin embargo la fiesta estuvo repleta de famosos como Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano, Rusherking y la ‘China’ Suárez.

Aunque no hay datos sobre si Wanda y la ‘China’, quien fue tercera en discordia en su relación con Icardi, se cruzaron en la Bresh, se reveló una foto de la mediática junto al ex de la actriz.

En la imagen filtrada por Pochi de Gossipeame se puede ver a Wanda y Zaira teniendo una conversación con Marcos de GH y Rusherking.

“El fin de semana pasado salió en todos los portales que ‘el primo’ estaba con la China; acto seguido, Wanda charla con ‘el primo’ y sale en todos lados que habría algo entre ellos… Y de paso ‘mojada de oreja’ que en la charla también estaba Rusherking. Ahora digo, mucho blablablá por redes, pero se tienen espalda con espalda y nada”, escribió Pochi.

Durante la fiesta en la Bresh, Wanda publicó un video corto en sus historias bailando junto a Marcos la canción “Bar” de L-Gante y Tini Stoessel. Este fragmento fue suficiente para que se especule sobre una relación entre ambos. Además, la conductora de Masterchef publicó una foto con el salteño y escribió una parte del nuevo tema de Ke Personajes y FMK: “Al menos regalame tu amor un fin de semana”

Previo a los rumores de Wanda y Marcos, había circulado la versión de que el ganador de GH salía con la ‘China’. Luego de esto apareció el rumor de que Marcos y Rusher se habrían peleado a los gritos en la calle. Sin embargo, se encargaron de desmentir estas versiones. “Hablé con Rusher recién, no puede creer lo que dicen y me agrega que se están cagando de risa con Marcos de la mentira”, aclaró Estefi Berardi en LAM. Fuente: El Once