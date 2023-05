Se entregaron los certificados de capacitación en Ley Micaela a personal del Senado

“La erradicación de la violencia por razones de género es una responsabilidad de todas y todos”, subrayó la vicegobernadora Laura Stratta en el acto del cual participaron la ministra de Desarrollo Social Marisa Paira, legisladoras, legisladores, personal del Senado y la coordinadora del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos Sigrid Kunath

Se llevó a cabo este miércoles en el Recinto del Senado la entrega de certificados a quienes cumplimentaron con las capacitaciones en Ley Micaela que llevó adelante para todo el personal del Senado, el Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, a través de los 24 encuentros desarrollados desde diciembre de 2020.

Recibieron sus constancias empleadas, empleados, funcionarios, funcionarias, la vicegobernadora, legisladoras y legisladores en el marco de una actividad que contó con la presencia además de la ministra de Desarrollo Social Marisa Paira, la coordinadora del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos Sigrid Kunath, la secretaría de Mujeres, Género y Diversidad Valeria Migueles, la subsecretaria de la Mujer Tatiana Richardet y representantes del sindicato APLER.

“La erradicación de la violencia por razones de género no es un tema de un grupo o de una secretaría, sino que es una responsabilidad de todas y todos”, dijo la vicegobernadora Laura Stratta al tomar la palabra y agradeció al equipo del Observatorio y a su coordinadora Sigrid Kunath: “Han tenido la virtud de poder capacitarnos, acompañarnos, interesarnos, permitirnos debatir, reflexionar y poder revisar nuestras prácticas y los modos en que nos vinculamos unos y unas con otros y otras con otras”.

En esa línea, resaltó también el compromiso de la ministra Marisa Paira y todo su equipo y agregó: “Mi agradecimiento especial a las senadoras y a los senadores con los que compartí las capacitaciones porque nos permitimos generar una instancia distinta de encuentro, donde también pudimos aprender desde la teoría y también desde las experiencias de otros y otras”.

“Gracias por la confianza”, le dijo además a las y los trabajadores y funcionarios del Senado tras destacar que esta ley “vino a cambiar el modo en que los poderes del Estado funcionamos porque empezó a pensar en la capacitación obligatoria y permanente para tomar mejores decisiones y ser mejores personas”.

“Que esto nos permita andar de otra manera, construir de otra manera, relacionarnos de otra manera, que podamos redactar y sancionar leyes que puedan incorporar estos conceptos en los que la sociedad debe deconstruirse, y volver a construirse libre de violencias”, anheló. Seguidamente, puso de relieve: “Muchas veces escuchamos que las leyes no se cumplen y tenemos que pregonar con el ejemplo, por eso me parece importante poder hacer un alto en el camino y decir, bueno el Senado de la Provincia de Entre Ríos cumplió con la ley que sancionó. Eso me parece que es central y habla de nosotros y de nosotras y de la capacidad que tenemos para revisarnos”.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social Marisa Paira manifestó: “Pensaba en algo que siempre planteamos desde la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad del Ministerio, que se ha planteado al interior del Observatorio de la Ley Micaela, que es el sentido que tiene esta capacitación para los equipos del Estado. Estamos convencidas que para llevarlas a cabo se necesitan dos cosas: la decisión institucional y política de los organismos que brindan las capacitaciones; y la decisión propia de quienes se capacitan de dejarse interpelar y actuar en base a eso. Es preciso que nos dejemos sacudir por estos debates, por estas charlas, por estos conceptos brindados desde lo teórico que tenemos de revisar, y que lo que escuchemos y transitemos en tantas horas de capacitación se refleje en la práctica cotidiana, en lo vivencial”.

En este sentido, agregó: “Para nosotros fue clave la decisión de gobernador Gustavo Bordet y de la vicegobernadora Laura Stratta de poner en la agenda de gobierno la formación con perspectiva de género”.

En tanto la titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos de la Vicegobernacion, Sigrid Kunath, hizo un racconto de esta primera etapa que concluyó con la entrega de los certificados y tras mencionar que hubo instancias de virtualidad y presencialidad desde la puesta en marcha de las capacitaciones en 2020, sintetizó: “La verdad es que el resultado ha sido maravilloso”.

Posteriormente agregó: “Más allá de que compartimos contenidos teóricos, de que cumplimos con la manda de una ley que tiene muchísima significación en nuestra provincia especialmente, pero la cumplimos como dijo nuestra vicegobernadora también con una profunda convicción, con esto de asumir la agenda género tal y como se ha hecho en la provincia, pensando en cómo las agendas llegaron para quedarse y esto también es una muestra de esas decisiones de la política”. “Entiendo también que nadie quedó de la misma manera a lo largo de estas capacitaciones. Siempre nos quedamos con algo resonante”, señaló Kunath y manifestó su anhelo de que “la etapa que continúa sea de la misma manera y podamos seguir trabajando con una sociedad más igualitaria”. Fuente: APFDigital

