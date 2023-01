Se conoció cuál es el virus que causó el brote de diarrea en Florianópolis

Las recomendaciones

Se supo que el norovirus sería la causa de la epidemia de diarrea en Florianópolis. Se han reportado más de 3.000 casos. El norovirus se transmite fácilmente por alimentos y bebidas contaminadas. Los detalles.

Los resultados preliminares indican que el norovirus es la causa de la epidemia de diarrea que ocurre en Florianópolis (Brasil) desde los primeros días de enero. La información fue divulgada por la Secretaría Municipal de Salud de dicha localidad. En la capital se reportaron más de 3.000 casos, principalmente en las playas de la zona norte de la ciudad, informó el diario digital globo.com

El norovirus se transmite fácilmente por alimentos y bebidas contaminados, y también en espacios confinados o lugares concurridos. Se puede transmitir de una persona a otra al toser o por contacto con las manos contaminadas. Las condiciones sanitarias también influyen en la transmisión del virus.

Florianópolis había registrado, en enero, 3.241 casos de diarrea en la red pública municipal. De estos, 2.090 fueron diagnosticados en la Unidad de Emergencia Norte (UPA), en el norte de la isla de Santa Catarina, y 1.151 en la UPA Sur, en el sur de la isla, informó el diario brasileño.

Para descubrir este agente causal de la diarrea, se enviaron muestras de pacientes al laboratorio de virología de la Universidad Federal de Santa Catarina ( UFSC ) y al BiomeHub.

De las muestras de heces recolectadas en el Norte de la Isla, el lugar con mayor concentración de casos de diarrea, se identificó la presencia de norovirus en el 63% de ellas, según la secretaría.

Prevención

El Área de Vigilancia Epidemiológica de Florianópolis divulgó lineamientos para la prevención de la diarrea. Compruébalo a continuación:

*Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón o una solución antiséptica.

*Beba agua tratada de una fuente segura.

*Evaluar si la comida estuvo bien preparada.

*Evite comer alimentos de vendedores ambulantes no acreditados y frutas/verduras con piel dañada.

*Verificar que el alimento esté bien empacado y con información de producción y fecha de vencimiento.

*Evitar el consumo de preparaciones culinarias con huevo crudo.

*No bañarse en playas consideradas no aptas para el baño y lugares cercanos a las desembocaduras de ríos y arroyos.

*No consumir agua de mar.

*Evite llevar animales a la playa Fuente: El Once

