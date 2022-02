Se cayó Twitter en varios países y miles de usuarios quedaron sin servicio

Reportaron diferentes problemas

Twitter, la red social del pajarito, registró hoy una caída en varios países que dejó miles de usuarios sin acceso.

Entre algunos problemas reportados se registraron el inicio de sesión, la actualización del timeline y el cargado de nuevas publicaciones nuevas.

Según DownDetector, el 43% de las complicaciones se registraron en la web.

«Algo salió mal, pero no te preocupes. No es tu culpa», es el mensaje que rezaba al intentar actualizar el TL de la red social.

Fueron más 26 mil los usuarios que notificaron problemas en la mencionada plataforma.

Quienes pudieron acceder a sus cuentas durante la caída, publicaron memes sobre la situación, asegurando que a pesar de la falla, el servicio funciona mejor que las caídas que han tenido las redes sociales contempladas en Meta.

La diferencia entre la falla de WhatsApp, Instagram y Facebook radica en que la compañía a cargo de Mark Zuckerberg se prolongó durante horas y no fue comunicado de inmediato.

Entre las bromas, el que llamó la atención fue el meme publicado por la empresa Netflix, quien realizó su contribución a la catarata que se generaron tras la caída: «¿Cómo me voy a enterar cuándo estrena ‘The Umbrella Academy’ si se cayó Twitter? ? pic.twitter.com/Jw5O8g1OIN «. Fuente: El Once

