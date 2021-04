//Se agrava el cuadro del ex gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz

Internado hace una semana por covid

El ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe continúa internado en terapia intensiva y con asistencia mecánica respiratoria. En las últimas horas sufrió complicaciones en el cuadro.

El ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Miguel Lifschitz, sufrió en las últimas horas complicaciones en el cuadro de covid-19 que cursa, que lo mantiene internado desde hace una semana en un sanatorio céntrico rosarino, los últimos días en terapia intensiva y con asistencia mecánica respiratoria.

«Miguel Lifschitz permanece internado en sala de cuidados intensivos por un compromiso pulmonar compatible con el Covid 19 que cursa», comienza el parte que se emitió este lunes al mediodía.

«En el día de la fecha se presentó una desmejoría clínica, motivo por el cual el equipo médico realiza constantes controles y estudios para una reevaluación adecuada de su cuadro. Continúa recibiendo todos los soportes terapéuticos correspondientes», concluye el texto.

Lifschitz comenzó con síntomas compatibles con coronavirus el 10 de abril y un día más tarde confirmó que el hisopado le había dado positivo. El lunes de la semana pasada fue internado en un sanatorio del centro rosarino. Permanece en terapia intensiva y con asistencia mecánica respiratoria desde hace unos días, luego de que su situación de salud se complicara.

El pasado viernes, durante su visita a Rosario, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, envió un mensaje al ex intendente de Rosario y ex gobernador de Santa Fe a propósito de la situación por la que atraviesa. También se replicó en las redes el hashtag #FuerzaMiguel, en apoyo a una pronta recuperación. Fuente: El Once

