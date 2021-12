//Se aconseja “anticipar las compras de Navidad”: los beneficios

Apyme

Diciembre “es muy esperado por la mayoría de los negocios del microcentro. Compensamos caída de ventas”, dijo Manuel Gabás. Anticipó que son muy optimistas y recomendó “adelantar las compras”.

Manuel Gabás, comerciante e integrante de Apyme, resaltó que “para los negocios que vendemos accesorios para vestir, diciembre es muy importante; se vende casi el doble de lo que se comercializa en noviembre, o de agosto. Es un mes muy esperado por la mayoría de los negocios del microcentro. Compensamos caída de ventas”.

Mencionó que tuvieron “un muy buen mes de octubre. Fue sorpresa lo ocurrido. Sobre todo fue por el día de la madre”.

Aportó que las ventas en estos primeros días de diciembre “vienen fuertes”, por lo que son “muy optimistas para las ventas de días intensos como lo son desde el 20 en adelante. El año pasado fueron meses en que se trabajó muy poco, con pérdidas para el comercio y muchísimas empresas y esperamos que este 2021, con muy buenas ventas, cerremos bien. Es nuestro deseo y esperanzas”.

Se les pide a los clientes “que aprovechen a comprar a principios de mes, fundamentalmente porque los podemos atender bien. En los días anteriores a las fechas festivas, aun poniendo personal supernumerario, duele no poder atenderlos cómo se merecen. Por eso pedimos encarecidamente que compren antes. No vengan el último día, para que sean mejor atendidos, que no se ponga en riesgo las alud y estemos mejor todos”. Incluso, acotó que si hay mucha gente, no se podrá recibir a todos dentro del local, habrá que hacer filas para entrar y esperar en la calle.

“Las pymes en general y muchos bloques industriales, “están superando las ventas, incluso de 2018”, resaltó Gabás. Sí observó que “no ocurre lo mismo con el comercio, los esenciales sí han superado las ventas de 2019, pero la mayoría, no; tiene que ver con el poder adquisitivo”. Al mismo tiempo dijo que “tiene esperanzas” en que “todo mejore, hay buena base para comenzar el año 2022”. Fuente: El Once

