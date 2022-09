Schwartzman perdió y ya no quedan argentinos en el US Open

El tenista argentino cayó ante el estadounidense Frances Tiafoe en tres sets por 7-6 (9) 6-4 y 6-4, en la tercera ronda del Abierto de los Estados Unidos, en Nueva York.

Diego Peque Schwartzman no pudo contra el estadounidense Frances Tiafoe y ya no quedan representantes nacionales en el US Open. El Peque, ubicado en el puesto 16 del ranking mundial de la ATP cayó en tercera ronda en un duelo de más de tres horas disputado en la cancha Louis Armstrong del complejo Billie Jean King Tennis Center.

Después de un gran arranque en el que llegó a estar 6-3 arriba en el primer set y con tres puntos para ganarlo, el Schwartzman no pudo recuperarse del golpe y terminó perdiendo por 7-6, 6-4 y 6-4. El local ahora podría encontrarse en octavos con el español Rafael Nadal (3), amplio favorito en el cruce que animará en la cancha central Arthur Ashe ante el francés Richard Gasquet (91), al que le ganó las 17 veces que se enfrentaron.

El argentino tenía un historial favorable de 2-1 sobre el norteamericano, tras haberlo vencido en el Conde de Godó de Barcelona y el Masters 1000 de Cincinnati, ambos triunfos en 2021, y perdido en el ATP de Viena, también el año pasado.

Schwartzman quien tiene como mejores actuaciones en Nueva York sus arribos a los cuartos de final en las ediciones de 2017 y 2019, había alcanzado esta instancia tras haber dejado en el camino al estadounidense Jack Sock (107) y al australiano Alexei Popyrin (84).

El US Open reparte este año una cifra récord de premios entre ambos cuadros de ATP y WTA con una suma de 60.100.000 dólares. Los campeones del abierto estadounidense, tanto en hombres como en damas, cobrarán 2.600.000 dólares, cifra superior a lo entregado por los otros tres «majors». Fuente: Super Deportivo

