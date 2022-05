Salieron fotos de la nueva novia de la Brujita Verón y ella “dio su descargo”

La Brujita Verón presentó a su novia Valentina Martín. Sin embargo, luego de que saliera a la luz su relación, Valentina Martín habría recibido muchas críticas e insultos por lo que decidió responder con un explosivo descargo.

En Socios del Espectáculo confirmaron el romance de la Brujita Verón con Valentina Martín. La pareja se mostró muy enamorada en las redes sociales y subieron fotos gritando su amor a los cuatro vientos.

Sin embargo, luego de que saliera a la luz su relación, Valentina Martín habría recibido muchas críticas e insultos por lo que decidió responder con un explosivo descargo en su cuenta de Instagram.

Sin pelos en la lengua, la joven abogada que conquistó al vicepresidente e ídolo de Estudiantes de La Plata habló de su vida y disparó contra los que la “trataron de gato”.

«Este texto va dedicado para los que me conocen y los que no me conocen. Soy una persona igual que todos los que están detrás de una pantalla, escribiendo tantas cosas lindas como feas”, comenzó.

“No soy un gato, no quiero la plata de nadie, tengo mi estética que me va muy bien, soy abogada y trabajé mucho tiempo en un estudio, tengo mi auto y mi casa propia porque gracias a Dios me enseñaron que hay que trabajar para ganarse las cosas”, continuó Valentina en el descargo que acompañó con una sensual selfie frente al espejo.

“Estoy perdidamente enamorada de Seba. Aquel que lo critica no conoce la clase de persona que es. No me interesa la fama, solo quise subir una simple foto como lo hice con personas que en su momento fueron parte de mi vida. Y principalmente: ‘Soy hincha de Estudiantes. Y a la gloria no se llega por un camino de rosas y según Zubeldía hay que laburar’”, cerró furiosa.

Días antes, Valentina Martín subió una foto junto al futbolista donde se lo vio muy acaramelados.

“Apareciste sin que te buscara, y me completaste! Sos todo lo que necesitaba, compañero”, escribió en su postal. Fuente: El Once

